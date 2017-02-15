Дополнительные поезда на Куйбышевской железной дороге будут назначены в праздничные дни февраля и марта.

Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам, связывая регионы, расположенные в зоне ответственности Куйбышевской железной дороги, с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижневартовском.

С учетом пожеланий пассажиров в составы будут включены купейные, плацкартные и вагоны с местами для сидения. Такие социально ориентированные перевозки в период праздников делают поездку в поезде максимально доступной для большего количества пассажиров.