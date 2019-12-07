Решить вопрос могут за 10 дней.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил сделать 31 декабря выходным днем. Эту идею и ее целесообразность обсудят с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами.

- При принятии решения будем ориентироваться на мнение своих земляков. Думаю, в течение 10 дней примем решение, – цитирует слова губернатора tass.ru.

Напомним, что ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму свой законопроект. По нему на 31 декабря должен переноситься один из выходных дней календарного года.

Представители Роструда пояснили, что это возможно, и сотрудники могут получить выходной 31 декабря (это вторник), но только, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.