«Сохраним родные лица Победы»: в Самаре открылся пункт оцифровки писем и фотографий участников Великой Отечественной войны2020-02-05 19:54
В Самаре открылся пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога Памяти». Пункты приёма материалов героев-фронтовиков сейчас открываются по всей стране. После оцифровки документы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Бесценные материалы появятся также в специальном разделе «Память народа» на сайте инициатора проекта Министерства обороны Российской Федерации.
В Самаре мероприятие стало логичным продолжением состоявшегося накануне выступления Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с ежегодным Посланием к депутатскому корпусу и жителям региона, в котором была поддержана инициатива Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании Интернет-архива, где каждый сможет написать страницу о своей семье в годы войны, увидеть и почувствовать себя, свою семью частью великой страны, великого народа. «Это будет подлинно народная летопись Победы, – отметил глава региона. – Идущая сегодня борьба за историческую память, по сути, является борьбой за будущее. Мы должны сохранить память про каждый день войны, ведь он оплачен кровью и потом наших дедов. Сегодня задача сохранения нас как государства, как нации, стоит перед нашим народом. И мы сможем твердо сказать: «Победа будет за нами, если будем так же настойчивы и едины, как наши деды и прадеды!»
Напомним, неделей раньше глава региона встречался с Общественной палатой Самарской области, где обсуждался план праздничных мероприятий в Год памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Там родилось предложение – собрать подписи за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Единогласно было принято решение поддержать эту инициативу – Самара достойна этого звания, как никакой другой город!
Сегодня жителей Самарской области приглашают принять активное участие в патриотической акции «Дорога Памяти». Теперь оцифровать письма и фотографии участников Великой Отечественной войны можно в специально открытом для этих целей пункте.
В день его открытия на базе Дома офицеров Самарского гарнизона с приветственным словом к участникам мероприятия обратился командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией, гвардии генерал-майор Андрей Колотовкин: «Сегодня мы открываем нашу страницу проекта «Дорога Памяти» – крупнейшего памятника героям Великой Отечественной войны. Цель проекта – сохранить память о фронтовиках для будущих поколений. В Доме офицеров Самарского гарнизона военнослужащие, гражданский персонал, члены их семей, жители города могут поделиться своей личной информацией об участниках Великой Отечественной войны, увековечить память о своих родных, сражавшихся за Родину, приближавших долгожданную Победу. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в памяти соотечественников и потомков.
После мероприятия на встрече с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, куда были приглашены и наши юнармейцы, остро поднимался вопрос сохранения исторической памяти и необходимости не допустить искажения истории!»
Открывшийся пункт поможет стать участниками проекта и тем, кто не имеет навыков работы в Интернете и, в принципе, с новейшим цифровым оборудованием. Среди них – Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Почётный гость решил оцифровать фото своих сослуживцев, как признался сам ветеран, прежде всего, в назидание потомкам: «Мало пишут о том, какой ценой досталась нам Победа, я считаю. Нельзя забыть, сколько советских людей пострадало, хочу ещё раз напомнить, что погибло 28 миллионов человек в этой войне. Такой войны не было на нашей планете раньше. Хорошо, что теперь вы это знаете! Знаете о том, что Красная Армия освободила пол-Европы: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния… Конечно, война была очень давно. Молодёжь, будьте достойны старшего поколения!»
Фотографии и документы своих боевых товарищей в новый пункт оцифровки принёс ветеран, участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Коппалов: «Наши люди, молодое поколение должно вести борьбу за сохранение памяти, за историческую правду о войне, воспитывать молодежь в духе славных традиций старшего поколения!» Участник Сталинградской битвы, ветеран Сергей Сергеевич Алёхин вспоминал, как в 1942 году, чтобы попасть в ряды Красной Армии, пришлось прибавить год к возрасту, поскольку ему тогда было всего 15… «Война – это тяжелое испытание. И никому нельзя об этом забывать!»
В семье Макаровых фотография Алексея Петровича Страхова – единственное, что осталось на память от ветерана, участника освобождения прибалтийского города Шауляй. Правнучка героя Ксения Макарова, как и многие другие представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», принесла уникальный документ в пункт оцифровки, чтобы сохранить его для семейной и всенародной истории: «Для меня это очень волнующе, очень памятно, потому что подрастающее поколение должно знать своих героев, должно любить свою Родину, мы должны уважать свою историю».
Оцифрованный портрет ветерана Страхова, как и другие фотографии самарцев-участников войны, лягут в основу создания грандиозного мемориала. Он появится на территории столичного парка культуры и отдыха «Патриот», где к 75-летию Великой Победы строится Главный храм Вооружённых Сил России. В Самаре важную работу курирует региональная Общественная палата. «Мне хочется отметить, что Общественная палата Самарской области принимает активное участие в данном проекте, мы выполняем поручение, которое чётко следует из Послания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И я считаю, что именно общественность своим участием поможет сохранить ту правду истории, жизни, которая связана с Великой Отечественной войной», – подчеркнул куратор проекта «Дорога Памяти» в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.
Предлагаем жителям Самарской области принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал «Память народа») или в пункте оцифровки писем и фотографий по адресу г.Самара, ул.Шостаковича, д.7. Часы работы пункта при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона: ежедневно, кроме среды и субботы с 11.00 до 19.00 без перерыва, тел. (846) 332-27-52.
«Сохраним родные лица Победы» – девиз акции «Дорога памяти» по сбору фотографий, документов и материалов!
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