В Самаре открылся пункт оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога Памяти». Пункты приёма материалов героев-фронтовиков сейчас открываются по всей стране. После оцифровки документы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Бесценные материалы появятся также в специальном разделе «Память народа» на сайте инициатора проекта Министерства обороны Российской Федерации.

В Самаре мероприятие стало логичным продолжением состоявшегося накануне выступления Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с ежегодным Посланием к депутатскому корпусу и жителям региона, в котором была поддержана инициатива Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании Интернет-архива, где каждый сможет написать страницу о своей семье в годы войны, увидеть и почувствовать себя, свою семью частью великой страны, великого народа. «Это будет подлинно народная летопись Победы, – отметил глава региона. – Идущая сегодня борьба за историческую память, по сути, является борьбой за будущее. Мы должны сохранить память про каждый день войны, ведь он оплачен кровью и потом наших дедов. Сегодня задача сохранения нас как государства, как нации, стоит перед нашим народом. И мы сможем твердо сказать: «Победа будет за нами, если будем так же настойчивы и едины, как наши деды и прадеды!»

Напомним, неделей раньше глава региона встречался с Общественной палатой Самарской области, где обсуждался план праздничных мероприятий в Год памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Там родилось предложение – собрать подписи за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Единогласно было принято решение поддержать эту инициативу – Самара достойна этого звания, как никакой другой город!

Сегодня жителей Самарской области приглашают принять активное участие в патриотической акции «Дорога Памяти». Теперь оцифровать письма и фотографии участников Великой Отечественной войны можно в специально открытом для этих целей пункте.

В день его открытия на базе Дома офицеров Самарского гарнизона с приветственным словом к участникам мероприятия обратился командующий 2-ой гвардейской общевойсковой армией, гвардии генерал-майор Андрей Колотовкин: «Сегодня мы открываем нашу страницу проекта «Дорога Памяти» – крупнейшего памятника героям Великой Отечественной войны. Цель проекта – сохранить память о фронтовиках для будущих поколений. В Доме офицеров Самарского гарнизона военнослужащие, гражданский персонал, члены их семей, жители города могут поделиться своей личной информацией об участниках Великой Отечественной войны, увековечить память о своих родных, сражавшихся за Родину, приближавших долгожданную Победу. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в памяти соотечественников и потомков.

Сегодняшние реалии просят от нас дать отпор всем, кто пытается исказить нашу героическую историю, уменьшить значимость подвигов советских воинов. Дошло до того, что некоторые одиозные личности призывают нас практически извиниться за то, что мы победили в Великой Отечественной войне. 2 февраля мы участвовали в церемонии возложения венков в честь освобождения Сталинграда.

После мероприятия на встрече с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, куда были приглашены и наши юнармейцы, остро поднимался вопрос сохранения исторической памяти и необходимости не допустить искажения истории!»

Начальник Дома офицеров Самарского гарнизона, полковник Александр Назаренко отметил: «Каждый желающий может добавить информацию о своём родственнике в галерею «Дорога памяти», которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ. Раздел «Дорога памяти» на сайте Минобороны ждёт ваши бесценные фотографии и материалы».

Открывшийся пункт поможет стать участниками проекта и тем, кто не имеет навыков работы в Интернете и, в принципе, с новейшим цифровым оборудованием. Среди них – Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Почётный гость решил оцифровать фото своих сослуживцев, как признался сам ветеран, прежде всего, в назидание потомкам: «Мало пишут о том, какой ценой досталась нам Победа, я считаю. Нельзя забыть, сколько советских людей пострадало, хочу ещё раз напомнить, что погибло 28 миллионов человек в этой войне. Такой войны не было на нашей планете раньше. Хорошо, что теперь вы это знаете! Знаете о том, что Красная Армия освободила пол-Европы: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния… Конечно, война была очень давно. Молодёжь, будьте достойны старшего поколения!»

Фотографии и документы своих боевых товарищей в новый пункт оцифровки принёс ветеран, участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Коппалов: «Наши люди, молодое поколение должно вести борьбу за сохранение памяти, за историческую правду о войне, воспитывать молодежь в духе славных традиций старшего поколения!» Участник Сталинградской битвы, ветеран Сергей Сергеевич Алёхин вспоминал, как в 1942 году, чтобы попасть в ряды Красной Армии, пришлось прибавить год к возрасту, поскольку ему тогда было всего 15… «Война – это тяжелое испытание. И никому нельзя об этом забывать!»

В семье Макаровых фотография Алексея Петровича Страхова – единственное, что осталось на память от ветерана, участника освобождения прибалтийского города Шауляй. Правнучка героя Ксения Макарова, как и многие другие представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», принесла уникальный документ в пункт оцифровки, чтобы сохранить его для семейной и всенародной истории: «Для меня это очень волнующе, очень памятно, потому что подрастающее поколение должно знать своих героев, должно любить свою Родину, мы должны уважать свою историю».

Оцифрованный портрет ветерана Страхова, как и другие фотографии самарцев-участников войны, лягут в основу создания грандиозного мемориала. Он появится на территории столичного парка культуры и отдыха «Патриот», где к 75-летию Великой Победы строится Главный храм Вооружённых Сил России. В Самаре важную работу курирует региональная Общественная палата. «Мне хочется отметить, что Общественная палата Самарской области принимает активное участие в данном проекте, мы выполняем поручение, которое чётко следует из Послания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И я считаю, что именно общественность своим участием поможет сохранить ту правду истории, жизни, которая связана с Великой Отечественной войной», – подчеркнул куратор проекта «Дорога Памяти» в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Предлагаем жителям Самарской области принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал «Память народа») или в пункте оцифровки писем и фотографий по адресу г.Самара, ул.Шостаковича, д.7. Часы работы пункта при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона: ежедневно, кроме среды и субботы с 11.00 до 19.00 без перерыва, тел. (846) 332-27-52.

«Сохраним родные лица Победы» – девиз акции «Дорога памяти» по сбору фотографий, документов и материалов!