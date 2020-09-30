Шипы или «липучка»? Какой рисунок протектора и состав резины подойдет для конкретной марки автомобиля? С приближением зимы эти вопросы все чаще волнуют автолюбителей. По данным продаж Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, производителя бренда Viatti, в России наибольшей популярностью пользуются шипуемые зимние модели.

Среди самых востребованных в ассортименте KAMA TYRES – легковая Viatti Brina Nordico и внедорожная Viatti Bosco Nordico. Покупатели выбирают их как надежные и износостойкие шины с оптимальным соотношением цена-качество.

Длительный срок эксплуатации зимним шинам Viatti обеспечивают специальный состав резиновой смеси и оригинальная конструкция. Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и точно просчитанной схемой расстановки шипов увеличивает сцепление на зимней дороге, защищает от износа и снижает уровень шума.

Важным показателем при выборе резины является топливная эффективность, когда шинам на трение и нагрев требуется меньше энергии. По словам Игоря Маргушова, и.о. заместителя директора по продажам Торгового дома «Кама», экономия топлива является одной из отличительных особенностей продукции бренда Viatti. При этом оптимальное пятно контакта шин с дорожным покрытием и применение резиновых смесей с низким показателем гистерезисных потерь обеспечивают активное сопротивление качению.

Уникальный рисунок протектора с жестким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек повышает надежность, проходимость и безопасность шин Viatti. Автомобиль благодаря этому сохраняет большую скорость при движении не только по прямой, но и на резких поворотах и других маневрах, вплоть до самых экстремальных.

Чтобы все преимущества Viatti работали на все сто процентов при выборе типоразмера необходимо ориентироваться исключительно на рекомендации изготовителя автомобиля.

При установке шин меньшего размера сократится клиренс, что может быть критично на зимней дороге. Больший размер колес может повысить нагрузку на подвеску, увеличить расход топлива и ухудшить динамические свойства.

Что касается стоимости шин Viatti, то оптимальной сочетание цена-качество делает их разумным выбором для тех, кто планирует оптимизировать расходы на облуживание и эксплуатацию своего автомобиля.

Источник: https://www.autonews.ru/news/5f64aba19a794786287fd7d2