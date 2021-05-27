Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности по давней традиции отмечается в последнее воскресенье мая. Накануне, 26 мая 2021 года, представители отрасли из всех городов Самарской области собрались в Тольятти на торжественное мероприятие.

Химическая и нефтехимическая промышленность – гордость региона и одна из основ его успешного экономического развития. С производством химической продукции связаны практически все города Самарской области. В Тольятти действуют гиганты химической индустрии «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот», выпускающие аммиак и минеральные удобрения; «Тольяттикаучук», выпускающий каучуки; «ТОМЕТ» – производитель метанола. В Самаре – это «Весна», производитель парфюмерно-косметических и моющих средств; в Новокуйбышевске – Новокуйбышевская нефтехимическая компания; в Отрадном – «Таркетт», крупный производитель напольных покрытий; в Чапаевске – «Промсинтез», производитель промышленных взрывчатых веществ.

Самарская область занимает лидирующие позиции в России по производству отдельных видов химической продукции. Предприятия губернии в полном объеме обеспечивают российское производство полиамида, технических и текстильных нитей, 80% российского производства шинного корда, 70% напольных покрытий, 52% капролактама, 23% аммиака, 12,5% синтетических каучуков.

Продукция химических предприятий Самарской области известна не только на всей территории России, но и за рубежом. География экспорта продукции самарских химических предприятий обширна: США, Бразилия, страны Азии, Африки, Европы и Австралии, государства СНГ.

Предприятия химической отрасли являются активными участниками инвестиционных процессов, создают новые производства и модернизируют действующие, внедряя современные ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии.

Общий объём инвестиций в химическую промышленность региона в 2020 году составил более 20 млрд. рублей. Это почти на четверть больше значений прошлого года.

Добрые слова и теплые поздравления в адрес работников химической отрасли прозвучали на празднике в видеообращении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: «Самарская область является одним из стратегически важных центров химической промышленности России. Продукция наших гигантов известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. На предприятиях химической промышленности трудятся свыше 20 тысяч наших земляков. В прошлом году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, вы смогли в кратчайшие сроки мобилизовать производство, подстроиться под ковидные реалии, обеспечить реализацию национальных проектов и экономическую стабильность губернии. Искренне вас за это благодарю. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов химического комплекса. Ваш вклад в становление и развитие большой химии в регионе трудно переоценить. Многие и сегодня являются наставниками молодых. А это залог сохранения уникального опыта и компетенций. Спасибо вам за это большое!»

Заслуженные награды Губернатора Самарской области и отраслевых ведомств вручил ветеранам и лучшим работникам отрасли первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Это немного и мой праздник, значительная часть моей трудовой жизни была посвящена работе на таких предприятиях, как Тольяттикаучук, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, и я не понаслышке знаю, какое сложное химическое, нефтехимическое производство, какого уровня знаний, ответственности и опыта требует оно от каждого его участника. Все, кто находится сегодня в этом зале, кто трудится на производстве, обладают этими качествами. Несмотря на сложный год, отрасли удалось сохранить объемы производства, конкурентоспособность продукции, и что, я считаю особенно важным, трудовые коллективы. Благодарю руководство предприятий за то, что были выполнены все социальные обязательства перед работниками отрасли», – отметил председатель областного Правительства.

Первый вице-губернатор отметил, что предприятия отрасли вносят достойный вклад в пополнение доходов регионального бюджета. Объем налогов, уплаченных ими в бюджеты разных уровней, составил в 2020 году свыше 10 млрд. рублей.

«Это вклад предприятий химической отрасли в масштабные работы по строительству дорог, спортивных и социальных объектов, которые ведутся сейчас в регионе. Позвольте от всей души вас за это поблагодарить. Искренне желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо Самарской области», – сказал в заключение Виктор Кудряшов.

СПРАВОЧНО.

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки химические предприятия региона увеличили объемы выпуска антибактериальных, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, организовали производство новых препаратов.

Так, в апреле 2020 года на предприятии «Весна» было организовано производство нового средства с дезинфицирующим эффектом «ДЕЗИСТИН-19». В «Компании «Флора» в организовано производство гигиенических средств по уходу за кожей с антибактериальным эффектом, а также моющих средств и спреев-антисептиков для всех типов поверхностей. С марта 2020 года в ООО «Салютем» введена в эксплуатацию новая линия и организовано производство нового дезинфицирующего средства «СЕПТАФАРМ» 50/20.

ООО «Праксайр Азот Тольятти» (предприятие создано совместно с «КуйбышевАзот») за несколько недель увеличило объемы производства сжиженного медицинского кислорода, что, в свою очередь, позволило полностью обеспечить им медицинские учреждения Самарской области.