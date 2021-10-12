В понедельник, 11 октября, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Эпидемиологическая ситуация в области с учетом начала эпидсезона респираторных заболеваний характеризуется как неблагополучная. Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила о 705 выявленных случаях коронавируса на 11 октября. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на сегодня в области – 22,16, за период с 1 сентября 2021 года – 2451,68. Относительно этой цифры минимальные показатели – в Безенчукском, Сызранском, Шигонском районах, максимальные – в Богатовском районе, г.о. Отрадный, Елховском районе.

В сравнении с неделей ранее на 40-й неделе заболеваемость коронавирусом выросла в пяти возрастных группах: до года, 18-29, 30-49, 50-64, более 65 лет. При этом наибольшие показатели на этой неделе зафиксированы среди лиц 65+ (с 145,61 на прошлой неделе до 165,3 сейчас на 100 тысяч населения в данной возрастной группе).

В разрезе профессиональных групп прирост заболевших наблюдается среди работников сферы образования, торговли непродовольственными товарами, промышленных предприятий, офисов и банков, госслужащих.

Охват тестированием в области сейчас в 2 раза выше норматива.

На 40-й неделе зафиксировано рекордное за последние годы количество заболевших ОРВИ – более 28 тысяч. Это в 2 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом внебольничных пневмоний сейчас на 20% меньше, чем за эту же неделю в 2020 году. Если сравнить с данными прошлой недели, по этим заболеваниям произошел рост на 22% и почти 12% соответственно.

Согласно информации министерства здравоохранения региона, коечный фонд в 31 госпитале сейчас насчитывает 7557 мест, из них свободны порядка 500. На этой неделе готовят новые «ковидные» места: 192 койки на базе Жигулевской и Приволжской центральных районных больниц. Расход кислорода увеличился и превысил предел потребления в ноябре-декабре 2020 года, сейчас госпитали заправляются 1-2 раза в сутки.

В области в наличии более 300 тысяч доз вакцины от коронавируса и также более 300 тысяч доз вакцины от гриппа. Темпы вакцинации от гриппа несколько выросли, но в целом недостаточно, учитывая эпидситуацию. Однако в первую очередь необходимо ускорить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Исполнение плана (80% взрослого населения) сейчас составляет 62,73%. Хворостянский, Камышлинский районы уже достигли планового значения; Красноярский, Кинельский районы, г.о. Отрадный, Кинель, Тольятти — в красной зоне. Представители минздрава вновь подчеркнули, что прививка помогает предупредить тяжелое течение болезни, осложнения и неблагоприятные исходы.

«В пятницу мы провели большое совещание с общественностью, с представителями гражданского общества, руководителями предприятий различных сфер, бизнеса, общественными организациями, политическими партиями. В ходе обсуждения удалось достигнуть консенсуса и общего понимания, насколько борьба с COVID-19, проведение вакцинации является первостепенной задачей для всех. Время действовать. Ситуация приближена к критической», — подчеркнул Глава региона. Он акцентировал внимание членов штаба на необходимости восстановить те навыки работы, которые уже были выработаны ранее – это касается, в том числе, контроля за самоизоляцией заболевших, которые проходят лечение амбулаторно. Докладывать, как эта работа проводится, муниципалитеты будут на каждом заседании оперштаба. В течение этой недели будет проработан вопрос открытия обсерватора для тех контактных лиц, кто в силу обстоятельств не может быть на самоизоляции в домашнем режиме.

«Надо взять на контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в офисах и банках, где есть скопление людей. Вместе с банкирами и руководителями крупных офисных центров необходимо отдельно этот вопрос обсудить», — поручил Дмитрий Азаров.

«Мы на каждом штабе ставим вопросы о темпах вакцинации. У нас пять муниципальных образований имеют долю меньше 50%. Мы должны отметить работу глав этих муниципалитетов как неудовлетворительную и не соответствующую особому режиму, который действует на территории региона. Принимаемые ими усилия недостаточны», — заявил Губернатор.

Контроль за вакцинацией сотрудников необходим и на уровне самих предприятий и организаций, особенно в тех сферах, где заболеваемость растет.

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 8.10.2021 №7 внесены изменения в предыдущее постановление №3 от 15.07.2021 о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В частности, расширен перечень сфер, на которые распространяется действие постановления, а также установлен срок 1 декабря 2021 года, к которому должен быть обеспечен охват вакцинацией не менее 80% общей численности сотрудников.

Нарастить работу по вакцинации студентов и профессорско-преподавательского состава должны вузы. Председателю Совета ректоров вузов Самарской области Геннадию Котельникову Глава региона поручил в течение недели решить вопрос о прививках от коронавируса для иностранных студентов. «Прошу подготовить информацию о вакцинации преподавательского состава и студентов вузов Самарской области. Там, где наиболее сложная ситуация, подготовить от моего имени обращения на профильных федеральных министров по подведомственности вузов», — отметил Дмитрий Азаров, выслушав доклад о том, какова ситуация с вакцинацией в вузах на данный момент.

Как сообщил первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик, 11 крупных предприятий скорректировали начало рабочих смен. Кроме того, в октябре транспорт Самары будет оснащен 50 рециркуляторами воздуха, к 15 ноября будут приобретены 660 рециркуляторов.

Особое внимание штаб уделил обсуждению мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Для разъяснения необходимости сделать прививку нужно подключить общественные советы, информировать о возможности привиться на дому. Самоизоляция для этой категории граждан не отменяется, однако принято решение проработать вопрос о возможности разрешить людям в возрасте 65+ допуск в фитнес-центры, бассейны по назначению врача, если они привиты.

Также необходимо проработать вопросы организации дистанционной работы лиц старшего возраста (60+).

Участники штаба подчеркнули необходимость принятия дополнительных ограничительных мер, направленных на сокращение распространения коронавируса. Только так в существующей ситуации можно сократить риски распространения инфекции и защитить здоровье граждан.

Ряд ограничений касается сферы общественного питания. По предложениям членов штаба предприятия общественного питания будут работать при заполнении не более 50 процентов посадочных мест — не только в вечернее и ночное время, но и весь период работы. При этом владельцы ресторанов и кафе имеют возможность заявить о переходе на формат covid-free, когда заведение будет открыто только для вакцинированных граждан — в этом случае рассадка должна быть произведена с соблюдением всех норм по дистанцированию, однако выдерживать 50% загрузки не придётся.

Зампред правительства Наталья Катина предложила апробировать такую возможность на фуд-кортах торговых центров — они станут covid-free зонами. С 15 октября они откроются с общей посадкой для посетителей (без выделенных зон ресторанов) и будут доступны совершеннолетним гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода о прививке от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19. Штаб предложение поддержал.

Часть ограничений коснётся спортивной сферы. Временно запрещается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних. Муниципальными штабами в зависимости от эпидемиологической ситуации также может приниматься решение о прекращении предоставления несовершеннолетним услуг в сфере физкультуры и спорта.

Также в ближайшее время будет приостановлено действие социальных карт для жителей Самарской области в возрасте 65 лет и старше для проезда на транспорте общего пользования — с возможностью предоставления неиспользованных поездок в последующие периоды. Это ограничение не коснется граждан, имеющих оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сведений о перенесенном заболевании коронавирусом.

Соответствующее постановление будет подписано и опубликовано в ближайшее время.