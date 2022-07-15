Дочерняя компания Сбера СберСтрахование и цифровой туристический сервис RUSSPASS запустили проект «Открываем Россию вместе». Его участники могут изучить маршруты для путешествий по всей России, оформить страховые полисы по ряду программ с выгодой 25%, а также поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова в преддверии церемонии открытия интерактивного светомузыкального фонтанного комплекса в Дербенте.

На сайте проекта представлены маршруты и рекомендации опытных путешественников по 10 городам России: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Калининграду, Владимиру, Костроме, Казани, Иркутску, Горно-Алтайску и Петропавловску-Камчатскому. В путеводителях уже отмечены все достопримечательности, которые обязательно стоит посетить, указан транспорт, которым можно добраться до локаций, наиболее популярные рестораны и кафе и другая информация, которая может быть интересна гостям города. Все маршруты и подборки подготовлены RUSSPASS специально для СберСтрахования.

Если готовый план не подойдёт, пользователь может составить свой собственный: база RUSSPASS позволяет найти интересные места в любом регионе России, забронировать отели, купить билеты и заказать экскурсии в том числе в Дагестане.

Чтобы обезопасить путешественника от непредвиденных ситуаций в поездке, СберСтрахование предлагает оформить страховые полисы по программам «Страхование путешественников» и «Защита дома» с выгодой 25%.

Между участниками спецпроекта, которые купили страховые полисы и зарегистрировались в конкурсе, пройдёт розыгрыш подарков. Главным призом станут выходные в загородном отеле для двоих. Победители будут объявлены в августе.

Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка:

«Внутренний туризм сейчас очень динамично развивается: жители России открывают для себя различные регионы с потрясающей природой и уникальной культурой. Сбер поддерживает этот процесс и помогает расширить возможности путешественников, в том числе в рамках проекта “Открываем Россию вместе”.

К примеру, очень большой интерес туристов вызывают достопримечательности Дагестана: республика вошла в десятку самых популярных авианаправлений для поездок этим летом. А уникальный фонтанный комплекс, который мы откроем в реконструированном древнем парке имени Низами Гянджеви, — единственный в своём роде. Всем туристам, кто окажется в Дербенте, рекомендую обязательно увидеть это воочию».

Не беспокоиться о собственном здоровье и безопасности жилья, которое на время поездки осталось без присмотра, позволит наличие страховки от СберСтрахования.

Программа «Страхование путешественников» предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России или за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. В базовое покрытие программы входит медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.

Программа добровольного страхования жилья «Защита дома» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может выбрать перечень актуальных для него рисков и страховые суммы. Застраховать можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

RUSSPASS — цифровой туристический сервис, где можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое. Всего на сервисе доступно свыше 5 тысяч турпредложений по всем регионам России. RUSSPASS разработан по инициативе Правительства Москвы в 2020 году. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО СК «Сбербанк страхование» (СберСтрахование) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2021 год составил 31,7 млрд рублей (по данным ОСБУ). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объёму сборов. Рейтинговый класс по шкале «Эксперт РА» — ruAAА.