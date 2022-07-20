Результатом проекта Центра молекулярной онкологии “ОнкоАтлас” станет новый тест для подбора терапии больных колоректальным раком. Каждый третий такой пациент не получает вовремя оптимальное лечение из-за несовершенства существующих диагностических решений. “ОнкоАтлас” уже имеет опыт разработки высокотехнологичных тест-систем, благодаря чему более 5000 россиян за 2 года прошли генетическую диагностику 4 видов рака за счет государства.

В рамках исследования ученые “ОнкоАтласа” планируют уточнить механизмы развития резистентности к иммунотерапии, что позволит врачу назначать препарат с учетом прогнозируемой эффективности и своевременно менять тактику лечения.

Появление возможности назначать иммунотерапию пациентам с метастатическим колоректальным раком позволило значительно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни больных. Решение о назначении данного типа терапии принимается в первую очередь по результатам анализа микросателлитной нестабильности – биомаркера, свидетельствующего о том, что в опухоли нарушены механизмы восстановления ДНК. У 30% пациентов отмечается продолжительный ответ (длительностью более 40 месяцев) на терапию. Однако, даже если лабораторные тесты показали микросателлитную нестабильность, до 30% пациентов резистентны к иммунотерапии, и механизмы этого до сих пор не изучены. У них наблюдается быстрое (в течение 2-3 месяцев) прогрессирование после начала лечения. А еще у половины получающих лечение резистентность развивается в ходе терапии. Новый тест позволит с высокой точностью заранее оценить перспективы иммунотерапии у таких больных.

На основе изучения молекулярно-генетических изменений в ходе лечения будут установлены маркеры, позволяющие заранее узнать о надвигающейся устойчивости опухоли к иммунотерапии, и предложены новые высокотехнологичные подходы к исследованию онкологических пациентов. По итогам проекта “Динамика микросателлитной нестабильности и молекулярно-генетического профиля колоректального рака в ходе иммунотерапии” ученые “ОнкоАтласа” рассчитывают создать тест-систему для выполнения анализов, аналогов которой в России не существует.

“Мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущими российскими онкологами, чтобы тесты нашли широкое применение в реальной клинической практике. Выявление возможных сценариев ответа на иммунотерапию позволит своевременно определять стратегию лечения пациентов в соответствии с принципами персонализированной медицины, что необходимо для повышения качества жизни больных и снижения расходов на здравоохранение”, – рассказал Максим Иванов, руководитель R&D отдела Центра молекулярной онкологии “ОнкоАтлас”, кандидат биологических наук.

На исследовательский проект ученые планируют потратить 3 года. Объем финансирования Российским научным фондом на 2022-й год составит 6 миллионов рублей.

Справочно:

Центр молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» (ООО «Онкодиагностика Атлас» является дочерней компанией биомедицинского холдинга “Атлас”) – пионер прецизионной (высокоточной) онкологии в России. Команда компании с 2011 года разрабатывает и делает доступными для пациентов инновационные решения и услуги для профилактики, диагностики и подбора терапии онкологических заболеваний на основе анализа молекулярно-генетического профиля опухоли человека и наследственных особенностей.

В 2021 году «ОнкоАтлас» при поддержке компании «Мирамедикс» и Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) запустил благотворительную платформу для проведения виртуальных консилиумов с участием ведущих российских и зарубежных онкологов, биологов и биоинформатиков, которая позволит подобрать эффективную терапию при сложных случаях онкозаболевания.