Интересные факты про Самару2022-08-08 14:32
Город является столицей Самарской области, также является самым крупным по количеству жителей на 2022 их количество превышает 1300000.
Также в нескольких десятках километров от города расположен ,международный аэропорт Куромоч отреставрированный в 2015 году и сделанный к чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Город расположен на реке Волга.
Соседние крупные города-Тольятти Жигулевск, Новокуйбышевск.
В городе множество памятников культуры и истории, огромное количество храмов например: Вознесенский собор, или католическая церковь Пресвятого Сердца Иисуса.
В городе развитая промышленность, несколько ТЭЦ и ГЭС.
На данный момент Лапушкина Елена Владимировна мэр города.
В городе также расположена администрация области и соответственно кабинет министров области.
Город является одним из немногих городов миллионников России.
По численности населения в Европе он: 27, в России он расположился на восьмой строчке.
Города партнеры Самары
Сент-Луис США.
Палермо Италия
Копер Словения
Кримль, Австрия
Стара Загора, Болгария
Хэфей, Китай
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