Город является столицей Самарской области, также является самым крупным по количеству жителей на 2022 их количество превышает 1300000.

Также в нескольких десятках километров от города расположен ,международный аэропорт Куромоч отреставрированный в 2015 году и сделанный к чемпионату мира по футболу 2018 в России.

Город расположен на реке Волга.

Соседние крупные города-Тольятти Жигулевск, Новокуйбышевск.

В городе множество памятников культуры и истории, огромное количество храмов например: Вознесенский собор, или католическая церковь Пресвятого Сердца Иисуса.

В городе развитая промышленность, несколько ТЭЦ и ГЭС.

На данный момент Лапушкина Елена Владимировна мэр города.

В городе также расположена администрация области и соответственно кабинет министров области.

Город является одним из немногих городов миллионников России.

По численности населения в Европе он: 27, в России он расположился на восьмой строчке.

Города партнеры Самары

Сент-Луис США.

Палермо Италия

Копер Словения

Кримль, Австрия

Стара Загора, Болгария

Хэфей, Китай