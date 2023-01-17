Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб. 1».

Количество розничных клиентов достигло 106.7 млн человек, а юридических лиц – превышает 3 млн компаний.

Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1.7% до 12 трлн руб., а с начала года – на 12.9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб.

Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7.7 трлн руб.5, увеличившись более, чем на 20%5 за год.

Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по кредитам: ставка 4.5% в первый месяц и кешбэк 1.5% от ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+.

Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 0.5%3 и на 12.4%3 с начала года, составив 18.8 трлн руб.

За 2022 год доля валютных кредитов снизилась на 10 п.п. в структуре корпоративного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась за декабрь до 2.2%, что ниже уровня конца 2021 года.

Средства физических лиц выросли на 8.2%3 в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18.3 трлн руб., в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов. Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза.

Средства юридических лиц прибавили 0.8%3 в декабре до 8.7 трлн руб. (-0.7%3 с начала года).

Доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 п.п.

Рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19.5% г/г (176.5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5.2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16.7% г/г до 67.5 млрд руб. и составил 614.8 млрд руб. за 2022 год, превысив уровень прошлого года на 6.2%.

Операционные расходы снизились в декабре на 12% г/г и составили 80.6 млрд руб. За 2022 год расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в Банке программы повышения эффективности. Банк ожидает, что СПОД не окажут значимого влияния на динамику операционных расходов.

В декабре банк заработал 125.5 млрд руб. чистой прибыли (+40.1% г/г), а чистая прибыль за 2022 год превысила 300 млрд руб.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

1 До событий после отчетной даты (СПОД)

2 Оперативные данные

3 Без учета валютной переоценки