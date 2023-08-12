Компания «Симпреал» запустила официальные продажи нового сорта сырья для производства керамической продукции Альберус. Он призван заменить ранее импортировавшиеся зарубежные аналоги и повысить уровень производства керамической продукции.

В начале 2023 года компания «Симпреал» завершила лабораторные исследования и презентовала крупнейшим российским и зарубежным производителям керамической продукции новый сорт сырья под названием Альберус. Сегодня это уже не экспериментальный образец, а открытый для широкой продажи продукт.

Альберус – светлое каолинитовое керамическое сырье с пониженным содержанием железа и песка. Оно производится на производственной площадке ПАО «Симпреал».

Альберус обладает стабильными физическими и химическими характеристиками. Стандартно производство включает 4 стадии обработки: выемка сырья, селективный способ разделения на сорта, доработка состава сырья по примесям (песку и посторонним включениям) до определенного уровня, а затем дробление до необходимой фракции и получения готового продукта. Таким образом достигаются высокие характеристики как по химическому, так и по гранулометрическому составу с контролем качества на каждом этапе.

По своим химическим, физико-механическим показателям Альберус близок к самому топовому сорту компании – Айвори–5, который за несколько лет полюбился большинству крупнейших производителей плитки, керамогранита и санфаянса не только в России, но и за ее пределами. При этом сорт Альберус более доступный по стоимости.

Альберус можно использовать в производстве керамогранита, керамической плитки, санфаянса и клинкерного кирпича.

Компания «Симпреал» стремится соответствовать запросам времени и российских производителей. Запуск продаж сорта Альберус позволяет решить проблему ограничения импорта керамического сырья, сделав российское производство более независимым от зарубежных поставок, повысить качество и оптимизировать стоимость продукции.

Справка о компании:

«Компания «Симпреал» основана 19 декабря 2011 года, ранее ПАО «Новоорская керамика».

«Симпреал» – лидирующая компания в России по производству каолинитового керамического сырья с собственной ресурсной базой и технологиями по переработке. Разрабатывает и поставляет высококачественное керамическое сырьё для промышленного производства: керамогранита, керамической плитки, санфаянса, пропанта и кирпича.

Основополагающий принцип деятельности компании – рациональное использование и распределение природных ресурсов, повышение стандартов качества керамической отрасли, предоставление предприятиям высокомарочной продукции, которое сопровождается высоким уровнем сервиса.

ПАО «Симпреал» – совершенствуя себя, мы совершенствуем мир.

Более подробную информацию о компании вы сможете найти на сайте sympreal.ru