31 января 2019 года будет дан старт продаж флагмана модельного ряда LADA Vesta – автомобиля LADA Vesta Sport. LADA Vesta Sport является уникальным предложением в своем сегменте, это машина для тех, кто стремится к постоянному «драйву» и в жизни и на дороге, и ищет модель со спортивным характером, сочетающую в себе богатый набор оборудования, острую управляемость, яркий и одновременно агрессивный внешний вид.

LADA Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации – Luxe. Стартовая цена автомобиля – 1 009 900 рублей. В состав оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 045 900 рублей.

LADA Vesta Sport отличается спортивным и агрессивным внешним видом, который формируют аэродинамический обвес, заниженная на 31мм подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. Принадлежность модели к миру скоростей определяется объемным шильдом с названием модификации – Sport, размещенным на радиаторной решетке.

Интерьер LADA Vesta Sport подчеркнут потолком черного цвета и выполнен в контрастной красно-черной гамме. Передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Спортивный характер автомобиля формирует не только силовой агрегат, но и специальные настройки шасси. Острая управляемость сочетается с достаточной плавностью хода, создавая впечатление крепко сбитого, надежного автомобиля. LADA Vesta Sport получила специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создаёт система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения.

В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов. Разработка LADA Vesta Sport является логичным решением по переносу спортивного успеха LADA с автодромов на дороги общего пользования.