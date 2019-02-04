Открыто движение для грузового и пассажирского транспорта по участку трассы М-5, в том числе проезд на подъезде к Оренбургу от М-5 «Урал» в Самарской области

С 22:00 (мск) 07.02.2019 на участке км 890 -км 976 автомобильной дороги М-5 “Урал” в Самарской области открыто движение для грузового и пассажирского автотранспорта.

Кроме того, подведомственное Росавтодору ФКУ “Поволжуправтодор” информирует, что с 07:00 (мск) 08.02.2019 снято ограничение движения на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 «Урал» в Самарской области, введенное ранее на период сильной метели. Участок с 97 по 129 км в Нефтегорском и Алексеевском районах открыт для всех транспортных средств.