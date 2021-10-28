Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров представил авторскую программу «Семь грехов», в которой вместе с экспертами будет оценивать происходящие события. Об этом он сообщил журналистам в среду, представив планы канала на сезон.

“Программа находится в стадии пилота. Когда она меня устроит, когда я пойму, что этот корабль способен плыть далеко и довольно быстро, мы ее запустим”, – сказал Шнуров, уточнив, что для этой и других его персональных программ также будет запущен отдельный YouTube-канал.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе RTVI, по плану программа будет выходить в эфир по воскресеньям. «Концепция программы перекликается с ее названием: каждая серия состоит из семи историй, связанных с конкретными смертными грехами.

В настоящий момент, телеканал RTVI вещает в 69 странах мира на русском языке.

“Количество стран вещания удвоилось за два года. Аудитория телеканала в социальных сетях составляет порядка 1,5 млн и также за два года выросла примерно в три раза. ТВ-аудитория составляет порядка 20 млн русскоязычных человек по миру”, – отметила генеральный директор канала Ольга Пивень.