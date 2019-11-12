Вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ. Об этом заявила Вероника Скворцова в эфире радио “Комсомольская Правда” Тине Канделаки.

“Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь, и в странах это решается референдумом, поскольку разные преобладающие религии в разных странах. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет”, – сказала она.