С 14 по 19 декабря в ВК «Экспо-Волга» откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Центральная святыня выставки – ковчег с частицами мощей Св. преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 14 декабря в 12.00. На протяжении всех дней выставки впервые пройдут молебны с акафистом.

Организаторы решили не останавливаться только на одной святыни, а каждый день привозить дополнительные:

14 декабря – Ковчег с частицей мощей Св. Апостола Андрея Первозванного,

15 декабря – Святая великомученица Анастасия Узорешительница,

16 декабря – Ковчег с частицами мощей Святой Великомученницы Екатерины. Ей молятся те, кто хочет благополучно выйти замуж, кто хочет иметь прекрасную семью,

17 декабря – Ковчег с частицами мощей Свт. Спиридона Тримифунтского.

18,19 декабря – Ковчег с частицами мощей Свт. Николая Чудотворца.

В программе выставки состоится уникальная встреча с духовным представителем Соловецкого монастыря. Гость поведает об удивительной жизни его основателей и историю храма, чем живет монастырь сегодня.

С визитом выставку посетит отец Андрей Ткачев, который расскажет о своей новой книге «Возраст зрелости» и пообщается с читателями; автор фильма «Диадема старца» Константин Гелаевич Церцвадзе, который расскажет о жизни удивительного подвижника нашего времени, неустрашимого старца Гавриила (Ургебадзе).

Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка с мастер-классами по рукоделию, робототехнике, флористике, мыловарению. В выходные, 15 и 16 декабря, организаторы подготовили для вас детские рождественские спектакли. Все желающие смогут окунуться в эту незабываемую праздничную атмосферу и порадоваться вместе с детишками.

Конечно же, организаторы не смогли обойти стороной рождественскую ярмарку. Все желающие смогут приобрести изделия из шерсти ручной работы, предметы праздничного декора, диковинные угощения: колбасы, сыры, оливу, специи, конфеты и другие вкусности к праздничному столу.

Выставка пройдёт с 14 по 19 декабря 2018 года

по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, ВК «Экспо-Волга».

Время работы: 10.00-19.00; вход свободный!