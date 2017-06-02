8 июня в 16.00 по московскому времени пройдет вебинар о построении карьеры для будущих выпускников и молодых специалистов от экспертов Coca-Cola HBC Россия – Татьяны Сигиновой, менеджера по развитию талантов, и Марии Келембет, менеджера по внешним связям.

С чего начать успешную карьеру и как двигаться в правильном направлении? Что необходимо знать, чтобы развиваться в крупной компании с мировым именем? Какими навыками необходимо владеть, чтобы успешно справиться со всеми задачами? Обо всем этом расскажут эксперты Coca-Cola HBC Россия.

На вебинаре также можно будет узнатьcareer о программе стажировок Management Trainee Program. Татьяна и Мария расскажут об этапах отбора и поделятся советами и лайфхаками для того, чтобы с легкостью пройти каждый из них. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке .

Management Trainee Program – это работа для настоящих лидеров, которые хотят решать сложные задачи и вести за собой команду. Ежегодно Coca-Cola HBC Россия набирает команду молодых специалистов, лучшие из которых уже через два года занимают должности руководителей в крупной международной компании. Стать одним из них можно уже сейчас, подав заявку на сайте . Заявки принимаются до 30 июня.

В этом году Coca-Cola HBC Россия откроет двери для 32 начинающих специалистов для работы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске. Компании нужны таланты в области логистики, управления персоналом, финансов, юриспруденции, информационных технологий и др.

«Coca-Cola HBC Россия всегда открыта для молодых и талантливых специалистов. Наша программа стажировок рассчитана на тех, кто хочет стать успешным и готов возлагать на себя большую ответственность. В течение двух лет стажеры не просто учатся в нашей компании, но работают наравне с рядовыми сотрудниками всех уровней. Им помогают руководители функций, коллеги и топ-менеджеры», – рассказывает Ирина Петрова, директор по персоналу, Coca-Cola HBC Россия.

Management Trainee Program длится два года. В течение первого года стажеры знакомятся с бизнес-процессами компании, развивают свои навыки и готовят свой первый проект. Его они защищают в конце первого года стажировки, и по результатам допускаются к следующему этапу. В течение второго года участники развивают свои лидерские компетенции. Ребята, успешно прошедшие два года программы, получают должность руководителя и продолжают карьеру в выбранном направлении уже в новой интересной роли.