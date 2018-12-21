На сайте hh.ru за последние три года нашли работу более полутора тысяч Дедов Морозов и Снегурочек. Аналитики сайта решили сравнить вакансии, размещенные с февраля 2015 по декабрь 2018 года для этих новогодних работников, чтобы выяснить, есть ли различия в обязанностях и доходах.

Работодатели Самарской области указывают приблизительный доход, который могут получить актеры в предпраздничные дни и в сам Новый год. В среднем актёрам предлагается от 500 до 1000 рублей за 30 минут работы. Причём работодатели отмечают, что выплаты осуществляются в тот же день.

В 2018 году предлагаемая заработная плата для Деда Мороза оказалась выше, чем у Снегурочки в среднем на 6 тыс. рублей. Если за предпраздничные и праздничные дни Дед Мороз может заработать чуть больше 37 тысяч рублей, то Снегурочка может рассчитывать на вознаграждение в 31 500 руб. (средний показатель).

Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация иная – Снегурочки там получают больше Дедов Морозов. Зарплата главного зимнего волшебника в столицах – 43 000 рублей, Снегурочек – 52 000 руб.

В основном компании ищут готовую пару кандидатов на роль Деда Мороза и Снегурочки. От соискателей требуется опыт публичных выступлений, пунктуальность и готовность работать в Новогоднюю ночь. В некоторых вакансиях обязательным условием является наличие собственных костюмов и сценариев. Актеры будут посещать репетиции, проводить праздничную программу с вручением подарков на дому и участвовать в детских праздниках.

На роль новогодних персонажей в основном претендуют соискатели в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие опыт работы в сфере искусства и развлечений. В качестве ключевых навыков обе группы соискателей указывают организаторские способности и умение работать в команде.