Решением мирового судьи Центрального судебного района г. Тольятти, которое состоялось в понедельник, 15 октября 2018 года, муниципальное бюджетное учреждение «Школа №61» должна выплатить потерпевшему 52 550 рублей компенсации за повреждённый автомобиль.

В случае недостаточности средств у МБУ «Школа №61» ущерб будет взыскан субсидиарно с Администрации г.о. Тольятти.

Повреждение автомобиля произошло 11 мая 2018 года на улице Свердлова в г. Тольятти, владелец Лады Приоры увидел, что на его автомобиле лежит сухое дерево, которое упало с территории школы №61.

Учредителем МБУ Школа №61 является муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти. Школа находится в ведомственном подчинении Департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Однако, ни работниками Школы №61, ни работниками Администрации г.о. Тольятти работы по содержанию принадлежащей им территории не проводились. Местные жители сообщали, что это уже не первое сухое дерево, которое падает с территории школы №61. Халатное отношение к работе и контролю по содержанию территории школы могли привести к более печальным последствиям, чем повреждение автомобилей, деревья могли упасть на людей, в том числе и детей, которые идут в школу или находятся на территории школы.

В соответствии с положениями гражданского законодательства собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

В «Комитете по защите прав автомобилистов» отмечают, что в случае падения дерева или веток деревьев с земельного участка, который относится к многоквартирному дому, то отвечать за причинение ущерба, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, будет управляющая компания, с которой заключен договору управления многоквартирным домом, т.к. земельный участок с насаждениями включен в состав общего имущества.

Так решением Автозаводского районного суда г. Тольятти от 9 августа 2018 года за повреждение автомобиля в результате падения веток по улице Новозаводской в г. Тольятти с управляющей компании, которая должна была содержать земельный участок, прилегающий к дому взыскано 72 000 рублей.

В «Комитет по защите прав автомобилистов» поступают вопросы от автомобилистов о возможности возмещения ущерба при падении деревьев и веток деревьев на автомобили.

Алгоритм ваших действий:

1. Не перемещайте автомобиль и не убирайте следы происшествия.

2. Сделайте фотографии повреждений и общего вида автомобиля под разными углами с привязкой к местности;

3. Вызовите сотрудников полиции по единому телефону 112. Вызывать ГИБДД не следует, так как причинение ущерба неподвижному автомобилю не является дорожно-транспортным происшествием

4. При наличии свидетелей запишите их Ф.И.О., адреса, номера телефонов.

5. После прибытия сотрудника полиции и составления протокола осмотра места происшествия внимательно прочитайте протокол и проверьте зафиксированные в нем данные (марка, номер автомобиля, ваши личные данные, адрес происшествия, перечень повреждений). При необходимости внесите в протокол свои замечания и только после этого подпишите протокол.

6. Получите в полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ). Как правило, такое постановление выдается в течение трех – десяти дней.

7. Установите лицо, ответственное за причинение ущерба. Это может быть собственник земельного участка или управляющая компания.

8. Обратитесь в оценочную компанию и получите отчет об оценке причиненного ущерба. О дате и времени осмотра поврежденного автомобиля следует известить собственника земельного участка (управляющую компанию). Это можно сделать телеграммой.

9. Обратитесь к собственнику земельного участка (управляющей компании или коммунальной службе) с письменной претензией.

10. В случае неполучения ответа по вашей претензии, или отказа возместить ущерб в досудебном порядке, готовьте исковое заявление в суд.