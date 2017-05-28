В День защиты детей активисты Народного фронта в Самарской области провели комплексный мониторинг безопасности детских дворовых площадок муниципальных образований региона.

Напомним, в июне прошлого года самарские общественники стали инициаторами мониторинга ОНФ детских игровых и спортивных площадок. Всего по федеральным округам было осмотрено 2482 площадки. Среди исследуемых площадок только 23% оказались безопасными для детей, 39% – достаточно безопасными и 36% – крайне небезопасными.

В ходе рейдов активистами ОНФ было выявлено, что часть площадок расположена на подземных инженерных коммуникациях, и представляют угрозу благополучию, здоровью и жизни детей. Необходимость проведения комплексной инвентаризации детских игровых площадок легла в основу проведения мониторинга ОНФ.

«По результатам общественных предложений активистов губернатором Самарской области дано поручение муниципалитетам разработать планы-графики проведения комплексной инвентаризации детских игровых площадок и сформировать реестры площадок с учетом демонтажа вышедших из строя конструкций и планового переноса на другое место площадок, расположенных на инженерных коммуникациях и опасных для жизни и здоровья детей местах», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», член регионального штаба ОНФ Руслан Эфендиев.

Так, во дворе дома 77 по улице Революционной в городе Самара расположена площадка, которую эксперты ОНФ оценили, как аварийную и травмо опасную. Металлические конструкции деформированы, покрыты коррозией. Асфальтовое покрытие имеет значительные дефекты, песочница не заполнена песком. Рядом с домом № 6 по улице Гагарина на месте детской площадки автолюбители паркуют личный транспорт.

До конца летнего сезона активисты предложили муниципалитетам сформировать паспорта благоустройства дворовых территорий, составной частью которого станет паспорт безопасности детской игровой площадки.

На призыв регионального отделения Народного фронта ко всем муниципальным образованиям о проведении мониторинга детских площадок на своих территориях в День защиты детей большинство откликнулось с пониманием. Однако, администрация Борского района ответила, что на балансе их района игровых площадок нет. Активисты ОНФ считают такую позицию муниципальной власти не конструктивной.

«Наличие паспорта безопасности у каждой игровой площадки предусмотрено действующими нормативами. Мы намерены требовать от муниципалитетов привести площадки в соответствие с регламентом. Это означает, что на игровых площадках должны быть установлены информационные щиты с номерами телефонов служб спасения и скорой помощи, правилами эксплуатации площадки. А это означает, что у каждой площадки появится хозяин и ответственное лицо», – считает член Центрального штаба ОНФ, руководитель инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев.

Народный фронт будет проводить общественный контроль реализации проекта “Формирование комфортной городской среды” в соответствии с заявленными муниципалитетами графиками до октября текущего года.