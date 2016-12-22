Активисты регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области в канун Нового года посетили дом ребенка, чтобы порадовать малышей яркими игрушками, воздушными шарами и хлопушками. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой детишки, которые уже умеют ходить, водили хоровод вокруг елки и читали стихи.

«В предновогодние дни мы стараемся уделить особое внимание тем детям, которые волею судьбы в столь раннем возрасте оказались обделены родительским вниманием и находятся в казенном доме. Надеемся, что проект ОНФ «Новогоднее чудо» поможет сделать жизнь этих ребят чуть ярче, веселее, добрее», – рассказал сопредседатель регионального Штаба ОНФ Павел Покровский.

В доме ребенка живут дети самого младшего возраста до трех лет, которые еще не могут обходиться без матери, но видятся они лишь по расписанию, поскольку находятся на территории женской исправительной колонии, где матери отбывают наказание, сообщил Покровский. Позже, если не найдется близкий родственник, который может забрать на воспитание и в опеку ребенка, ребенок уезжает в детский дом, оттуда – в интернат.

Условия для малышей комфортабельные, чувствуется уют и тепло, но никто не хотел бы оказаться на месте воспитанников казенного учреждения, отметили участники праздника. Покровский добавил также, что такую акцию общественники проводят впервые, но намерены вернуться сюда снова, чтобы еще раз поделиться своим вниманием и заботой с детьми.

Акция «Новогоднее чудо» в Самарской области продлиться в течение всего периода новогодних каникул. Активисты придут с подарками и развлекательной программой и в другие социальные детские учреждения.