Члены регионального штаба ОНФ, эксперты и активисты родительской общественности в рамках реализации проекта ОНФ «Равные возможности детям» обсудили вопросы организации инклюзивного дополнительного образования и спортивно-оздоровительной активности для детей с синдромом аутизма в Самарском регионе и пришли к выводу, что необходимо увеличивать на волонтерской основе количество кружков и спортивных секций для занятий с детьми, имеющими особенности развития.

«Задача проекта ОНФ «Равные возможности детям» – обеспечить каждому ребенку возможность посещать бесплатно кружок или секцию по выбору семьи.

Между тем, по данным статистики, 2% детей в России лишены возможности получать дополнительное образование по состоянию здоровья, почти 60% из них требуется индивидуальный педагог, более 40% – доступная среда. Общая задача активистов и родителей помочь самим себе и профильным ведомствам в создании сети центров в шаговой доступности, оказывающим всестороннюю реабилитационную и социальную помощь по запросу родителей «особенных» детей», – рассказала член регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима.

Участники встречи согласились с предложением министерства образования в регионе рассмотреть различные варианты совершенствования существующей системы дополнительного образования детей-инвалидов после проведения мониторинга территориального расположения семей, имеющих детей с неврологическими нарушениями в Самарской области. По данным министерства здравоохранения, в Самарской области около 500 детей с аналогичными проблемами здоровья.

Представитель инициативной группы родителей Александра Петрова поделилась своим успешным опытом. Она рассказала, что на базе центра «Юность» в Самаре при участии волонтеров создан первый специализированный клуб «Подвиг», где занимаются спортом дети с синдромом аутизма. Сегодня в этом центре занимаются 12 детей и делают большие успехи в физическом развитии и социализации. Однако, одного центра на 1,5-милионный город недостаточно, потому как родителям приходится возить детей из дальних районов, что для аутистов является дополнительным стрессом.

Член регионального штаба ОНФ Наталья Мокина отметила, что на сегодняшний день отсутствует слаженное межведомственное взаимодействие для оказания всесторонней помощи детям с особенностями развития. «Нет единого ресурса для информирования и знакомства с другими родителями, воспитывающими «особых детей», для обмена опытом и взаимопомощи, информирования о расположении центров, оказывающих реабилитационную и психологическую поддержку», – сказала Мокина. Она предложила инициативной группе родителей подумать о создании такой общественной интернет-площадки на базе социальных сетей, а региональному министерству социально-демографической и семейной политики ускорить создание единого информационного интернет-портала, который будет содержать весь комплекс сведений в помощь родителям, имеющих детей с разными формами инвалидности.

Активисты ОНФ поддержали инициативу волонтеров из числа родительской общественности о создании, помимо спортивных секций, кружков по рисованию и прикладному творчеству для детей с синдромом аутизма. Обращения в муниципальные органы власти г.Самары о содействии активным родителям в подборе выделенных помещений либо на базе действующих центров дополнительного образования, социальных и реабилитационных центров активисты ОНФ направят в ближайшее время.