12 июня в Самарской области пройдет празднование Дня России. На 4-й очереди Набережной реки Волга (спуск у Ладьи) в День России в Самаре состоится грандиозное мероприятие – «Парад Фейерверков».

С 19.00 на Самарской набережной гостей и жителей губернии ждет концертная программа лучших музыкальных коллективов области, а затем незабываемое пиротехническое представление «Парад Фейерверков».

В этот праздничный день вечернее небо над рекой Волгой раскрасят десятки

тысячи ярких залпов, запущенных с акватории реки.

В параде примут участие сильнейшие пиротехнические коллективы России, принимающие участие в крупнейших праздниках страны:

• «Пиро-Шоу» г. Москва

• «Фейерверки России» г. Сергиев Посад

• «Пиромагия» г. Кострома.

• «ПироКом» г. Сыктывкар

Вне парадное выступление команды «Пиротеатр» г. Самара.

Мастера пиротехнического дела в течение целого часа будут удивлять жителей и гостей города. Красочные залпы прогремят под музыкальное сопровождение. Парад Фейерверков станет одним из самых запоминающихся событий в культурной жизни нашего любимого города.

Начало Парада Фейерверков – в 22.00