В день России в Самаре пройдет Парад Фейерверков2018-06-06 19:12
12 июня в Самарской области пройдет празднование Дня России. На 4-й очереди Набережной реки Волга (спуск у Ладьи) в День России в Самаре состоится грандиозное мероприятие – «Парад Фейерверков».
С 19.00 на Самарской набережной гостей и жителей губернии ждет концертная программа лучших музыкальных коллективов области, а затем незабываемое пиротехническое представление «Парад Фейерверков».
В этот праздничный день вечернее небо над рекой Волгой раскрасят десятки
В параде примут участие сильнейшие пиротехнические коллективы России, принимающие участие в крупнейших праздниках страны:
• «Пиро-Шоу» г. Москва
Вне парадное выступление команды «Пиротеатр» г. Самара.
Начало Парада Фейерверков – в 22.00
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