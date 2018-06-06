Им стала Элеонора Моват из Москвы. Вместе со своим молодым человеком Сергеем Дороховым она получила в подарок макет стадиона «Самара Арена» и два билета на VIP-трибуну. Ребята зашли на Фестиваль болельщиков буквально на полчаса, так как им необходимо было срочно улетать в Москву.

Оргкомитет принял решение предоставить Элеоноре и Сергею билеты на VIP-трибуну на 25 июня. Они планируют вернуться в Самару для того, чтобы здесь, в Фанзоне, посмотреть матч Россия – Уругвай.

«Я услышал объявление о том, что сейчас будет заходить 100-тысячный болельщик и побежал. Из-за того, что у меня был рюкзак, пришлось проходить дополнительный контроль. Получилось, что 100-тысячным посетителем стала моя девушка. В Самаре на стадионе мы посмотрели матч Коста-рика – Сербия. Болели за сербов. На Фанзону в Самаре мы пришли впервые. С удовольствием вернемся сюда снова, чтобы посмотреть матч Россия – Уругвай», – говорит Сергей Дорохов.