Этим летом в Самарской области прошел ежегодный этап Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители 16 городов и населенных пунктов пришли на фестивальные площадки, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившиеся светом фонариков и телефонов.

«Спасибо жителям Самарской области за то, что балуете нас своим вниманием. Большинство авторов, представленных в программе этого года, еще только начинают свой путь в профессии, и им жизненно необходима честная оценка широкой публики».

Всего в Фестивале уличного кино 2019 принимает участие более 1100 городов и населенных пунктов. В октябре результаты голосования в каждом городе будут суммированы, после чего будет озвучен народный победитель. Он получит полтора миллиона рублей на упаковку полнометражного дебюта.

Организаторы подчеркивают, что участие в Фестивале в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году – молодой режиссер Алексей Нужный – уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею».

Кстати, прямо сейчас команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров “А4” с призовым фондом в 1 млн рублей. В прошлом году председателем жюри выступил Валерий Тодоровский, а в этом году экспертами стали кинорежиссер Алексей Попогребский, сценарист, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Отправляйте заявки на сайте проекта http://a4.wsffest.com/. До окончания приема работ остался месяц.