В канун Дня Победы самарские активисты Общероссийского Народного фронта провели презентацию новой книги «Фронтовые письма». В книге собраны детские письма нынешних учеников к ветеранам Великой Отечественной войны и стихи самарских поэтов.

«Ежегодно ко Дню Победы ученики школ области пишут «Фронтовые письма» своим дедам, прадедам и просто безымянным ветеранам в знак благодарности и признательности за их подвиг и наше мирное небо. Часть детских писем прошлого года опубликована в новой книге и будет вручена ветеранам вместе с новыми письмами детей на праздничных и торжественных мероприятиях к 9 Мая», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

Особенностью нынешнего издания книги стало письмо фронтовику от самарской девочки Марьяны Зибровой, написанное шрифтом Брайля для слабовидящих, которое также вошло в новую книгу фронтовых писем. Почти тысяча экземпляров книги будет подарена ветеранам и общественным ветеранским организациям в День 9 Мая, и почти пятьсот экземпляров найдут своих читателей в библиотеках области, пояснил Покровский.

В презентации новой книги фронтовых писем принял участие кавалер пяти боевых орденов Анатолий Улунов. Несмотря на героическую боевую биографию, участие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, опыт парашютно-десантной подготовки, в душе Анатолий Дмитриевич остается поэтом. На встрече с ребятами он прочел свои стихи, которые вошли в сборник фронтовых писем.

Дети младшего школьного и дошкольного возраста, которые только постигают навыки письма и чтения самарского Центра эстетического воспитания с большим интересом слушали рассказ взрослых, читали стихи и рассказывали семейные истории про своих прадедушек- участников далекой войны.

Впервые с инициативой проведения акции «Фронтовые письма» самарские активисты ОНФ вышли в год празднования 70–летия Победы 2015 году. С тех пор акция стала ежегодной, в ней принимают участие тысячи детей по всей Самарской области. Свои сочинения дети оформляют в виде фронтовых треугольников. В акции Народных фронтовиков традиционно принимают участие учащиеся самарских школ, общественные организации ветеранов, волонтеры.