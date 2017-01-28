1 февраля в нашей губернии начинается прием заявлений на предоставление бесплатных земельных участков, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

С сегодняшнего дня запущен третий этап программы по распределению «дальневосточных гектаров», в рамках которого получить земли в безвозмездное пользование могут абсолютно все россияне. Механизм, который является социальной инициативой Правительства РФ, заработал в прошлом году. Тогда гектары могли получать только люди, зарегистрированные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, теперь же это право есть у всех граждан страны, в том числе и у жителей Самарской области.

Согласно закону, любой желающий может единожды безвозмездно получить участок земли в девяти регионах Дальнего Востока – в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок размером в один гектар или меньше предоставляется сроком на пять лет, при этом он должен быть свободен и не ограничен в обороте. По истечении пяти лет при условии, что земля будет освоена, появится возможность оформить ее в долгосрочную аренду или получить в собственность. Если же работы на участке не велись, то его могут изъять.

Для того, чтобы получить бесплатно земельный участок на Дальнем Востоке, рекомендуется зарегистрироваться на портале госуслуг, так как это существенно облегчит и ускорит процесс оформления. После чего можно самостоятельно выбрать участок в режиме онлайн на сайте надальнийвосток.рф. Если же нужна помощь в выборе участка и его оформлении, можно обратиться в любой удобный офис МФЦ региона или в приемные Кадастровой платы Самарской области, расположенные в Самаре и Тольятти.

Согласно статистике сайта надальнийвосток.рф, на сегодняшний момент подано уже свыше 21 тысячи заявок, более 4 тысяч участков отданы в пользование. На этом же сайте можно ознакомиться с пошаговой инструкцией получения гектара, вариантами его использования и пр. Кроме того, те, кто решат стать участником программы, получат широкий ряд льгот, таких как досрочный выход на пенсию, оплата стоимости проезда к месту отдыха, надбавки к зарплате и пр.