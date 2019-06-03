5 июня, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная организации и проведению на территории Самарской области Фестиваля авторской песни им. В. Грушина.

Международный Грушинский фестиваль в этом году состоится в сорок шестой раз. Традиционно он будет проходить в Самарской области на Мастрюковских озёрах с 4 по 7 июля.

«Сейчас ведется работа по подготовке фестиваля, его инфраструктуры, у нас нет сомнения, что все будет подготовлено вовремя, – рассказал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. –

Грушинский фестиваль – это один из брендов Самарской области, и от того, насколько гостеприимно мы примем участников фестиваля, насколько комфортные условия создадим, чтобы все смогли отдохнуть душой, зависит то, сколько человек к нам приедут снова в последующие годы».

В программе фестиваля множество выступлений исполнителей со всей страны. Один участник играет от 15 до 20 минут. Концерты проходят до поздней ночи. Сцен много, поэтому все распределяются по обширной территории.

Эстрады фестиваля: «Главная», «Азия +», «Время Колокольчиков», «Гитара», «Грушинская академия», «Детская», «Зазеркалье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Междуречье», «Пилигримы», «Победа», «Степной ветер» и «Чайхана». Многие остаются в палаточном лагере. Грушинский фестиваль по-прежнему остается местом встречи старых друзей.

«Все будет традиционно, кроме новых имен и новых песен, – заверил руководитель художественного совета фестиваля Олег Митяев. – А новые авторы – это и есть самое главное, ради чего Грушинский фестиваль задумывался. Кроме молодых авторов, приедут лауреаты фестиваля. Есть предложение сделать для них отдельную сцену. Думаю, она будет очень отличаться по качеству, и станет очень популярной».

Рассматривается вопрос об увеличении площадок, чтобы жюри могло прослушать всех желающих. «В прошлом году площадки не справлялись с потоком. Конкурс интересный, многие хотят показать себя на этом фестивале, звание лауреата Грушинского фестиваля по-прежнему очень почетно, – пояснил руководитель дирекции фестиваля Андрей Колесников.

Помимо выступлений, гостей ожидают различные спортивные соревнования, футбол, детские конкурсы и мастер-классы. На территории будет работать тематический музей.