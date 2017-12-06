Большой юридический диктант впервые пройдет на всей территории России и станет для каждого прекрасной возможностью оценить свой уровень правовой грамотности.

Участникам события предстоит решить 30 тестовых заданий на знание юридических терминов, основ конституции нашей страны и отдельных отраслей права.

К участию приглашаются граждане РФ старше 14 лет. Самарский университет приглашает школьников 9-11 классов, их родителей и студентов.

По итогам диктанта будет сделана выборка по округам, полу, профессии, по степени сложности вопросов. Эти данные станут основой для оказания бесплатной юридической помощи. Результаты написания диктанта, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайтах организаторов и партнеров диктанта.

Событие организует Самарская губернская дума при участии совета ректоров вузов Самарской области и общественных организаций региона, Ассоциации юристов России.

Регистрация стартует в 9.30 по адресу: Самарский национальный исследовательский университет, Московское шоссе, 34, межвузовский медиацентр.

Диктант будет проходить как в формате онлайн – в аудиториях межвузовского медиацентра, так и офлайн – в аудитории 513 административного корпуса.

Начнется диктант одновременно во всех регионах России – в 10.00 часов.