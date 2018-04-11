12 апреля 2018 года в АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» состоялся финальный этап I Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест».

Фестиваль является творческим мероприятием социального характера, которое проводилось в целях привлечения внимания широкой общественности и средств массовой информации к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности по тематике: «Авиация и космонавтика», «Беспилотные летательные аппараты», «Робототехника», “Астрономия”, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского и молодежного творчества.

Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Межпланетные полёты» (для детей дошкольного возраста 5 – 7 лет и школьников 7 – 17 лет); «Летательные аппараты будущего» (для школьников 7 – 17 лет); «Космическая лаборатория» (для школьников 7 – 17 лет); «Героям отечественной космонавтики» (для детей дошкольного возраста 5 – 7 лет и школьников 7 – 17 лет).

Номинации для семей с детьми: «Тайны космического пространства», «Космическая песенка», «Навстречу к звездам»,«Техносреда», «Космические приключения».

В финальном этапе Фестиваля приняли участие 423 человека (дети дошкольного возраста, школьники, педагоги, родители) из Республики Башкортостан, Чувашской республики, Республика Саха (Якутия), Московской, Самарской, Оренбургской.

Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, отметил, что подобные мероприятия для детей должны стать в регионе регулярными. “Именно в таком возрасте у детей формируется интерес к технике, который в дальнейшем может привести молодого человека в инженерные, технические, IT специальности. Такие кадры чрезвычайно необходимы Самарской области» – заявил он.

Заместитель генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Виктор Игуменов, поздравляя участников с Днем космонавтики, выразил надежду, что возможно через несколько лет кто то из участников или придет на предприятие, или даже станет космонавтом.