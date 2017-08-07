По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 11 по 17 августа 2017 г., местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

-Соблюдайте запрет на посещение лесов;

-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями – петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;

-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах – искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

-Водителям необходимо быть предельно внимательными – брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).