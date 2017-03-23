Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области обсудили итоги круглого стола, прошедшего на площадке Народного фронта, о результатах проводимой Минздравом РФ оптимизации системы здравоохранения. Большинство примеров реорганизации, озвученных на мероприятии, оказались негативными.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Валерий Синцов сообщил, что самарские эксперты также предоставили информацию о фактах непродуманной реорганизации медучреждений в удаленных городских территориях, поселках городского типа Самарской области.

«Медицинский персонал, работающий в удаленных городских районах не имеет поддержки, которую оказывает государство специалистам сельских территорий. Условия работы приближены к сельским, а льготы и финансирование – городские. В результате, острый дефицит кадров и, как следствие, – очереди в поликлиниках и неудовлетворенность граждан», – рассказал Валерий Синцов.

Так, Поселок Прибрежный, являясь частью городского округа Самара, удален от города на 60 км, районная поликлиника находится в 45 км от поселка. В поселке нет неотложной скорой помощи. Проблемы, связанные с медицинским обслуживанием жителей, большинство которых пенсионеры, начались после того, как поселок Прибрежный был включен в состав городской территории.

Жители поселка обратились в Народный фронт с жалобами на то, что очереди в дневной стационар составляют более трех месяцев. Зачастую, стационар закрыт по причине ухода единственного врача в отпуск или на больничный лист. Жители очень обеспокоены ближайшей перспективой закрытия дневного стационара.

«Медицинские работники, с радостью работали бы в столь красивом и экологически чистом районе, если бы могли воспользоваться правом на получение разовой компенсации в размере одного миллиона рублей, а также льготами на получение жилья, и другими социальными выплатами, предусмотренными для работающих в сельской местности и поселках городского типа», – рассказал Валерий Синцов.

Аналогичная ситуация в поселке Солнечная Поляна, который входит в состав городского округа города Жигулевск, а расположен в 55 км от города. В апреле 2012 г. администрация Жигулевска передала здание сельской поликлиники в оперативное управление МБУЗ «ЦГБ городского округа Жигулевск», которая впоследствии была закрыта по решению главврача. Мониторинг ОНФ показал, что данная проблема актуальна не только для Самарской области. С аналогичной проблемой столкнулись жители г. Оренбург, Пензенской области, нескольких деревень и поселков г.о. Уфа и ряда городов Республики Башкортостан. Участники обсуждения в Народном фронте констатировали, что в связи с дефицитом кадров власти были вынуждены закрыть медицинские подразделения в 13 регионах России. В итоге пострадали местные жители – доступность медпомощи для них существенно снизилась.

Самарские активисты предложили органам власти решить вопрос о кадровом обеспечении и предоставлении финансовых преференций медицинским работникам в удаленных городских территориях на уровне региона. По ситуации с поселком Прибрежный города Самара дано соответствующее поручение губернатора министерству здравоохранения в регионе.