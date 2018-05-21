Молодежный форум актива профессиональных образовательных организаций Самарской области проходит на теплоходе «Федор Достоевский» с 21 мая по 25 мая 2018 года по маршруту Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-Самара в самом разгаре.

Студенты профессиональных образовательных организаций Самарской области – вместе, объединённые общей миссией и желанием развиваться, возвращаются домой из Волгограда.

Всего 173 человека стали счастливчиками и получили уникальную возможность познакомиться с активом всей обрасти, перенять опыт при тесном общении, зарядить друг друга и стали примером для других студентов области.

Программа, согласно которой проходит досуг и обучение актива, включает в себя: тренинги на командообразование, знакомство и сплочение коллектива, построение эффективной системы делегирования в команде, мероприятия по творческой самореализации студентов, патриотическому воспитанию, а также экскурсии и заводные квест-игры, где дети могут не только разрядиться, но и познать новое именно в игровой форме и многое, многое другое. С нами не соскучишься!

Организацией и воплощением задуманного занимались: АНО «Самарский Центр развития добровольчества» при поддержке Администрации Губернатора Самарской области и министерства образования и науки Самарской области.