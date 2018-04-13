Масштабное исследование нарезных батонов, организованное Роскачеством, пополнилось новыми результатами. Вердикт вынесен хлебу, закупленному в регионах Приволжского федерального округа. Всего – 33 торговых марки. Батоны трех из них признаны товаром с нарушениями. Однако любопытно, что реальную опасность представляют даже не они, а хлеб с улучшителями – броматами и семикарбазидом.

Полный текст исследования доступен на сайте Роскачество .

Пионером стал Центральный федеральный округ: закупленные здесь нарезные батоны 65 торговых марок проверены по 48 параметрам качества и безопасности. Это хлеб, продающийся в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях и, конечно, в Москве. Следующим на экспертизу был отправлен хлеб Северо-Западного федерального округа. Нарезные батоны 16 торговых марок были закуплены в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях, Республике Коми, а также в Санкт-Петербурге. Затем эксперты исследовали нарезные батоны 10 торговых марок из Северо-Кавказского федерального округа. Их закупили в магазинах Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Пришла очередь Южного федерального округа. Исследование пополнилось нарезными батонами 16 торговых марок из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Далее на экспертизу отправили хлеб Уральского федерального округа. Это батоны 10 торговых марок из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Следующими оказались батоны Сибирского федерального округа: это 20 торговых марок из Алтайского, Забайкальского и Красноярского края, Бурятии, а также Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Далее эксперты исследовали качество нарезных батонов Приволжского федерального округа. Были закуплены батоны 33 торговых марок из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Пермского края, а также Республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик. Стоимость закупленной для исследования продукции составила от 12,4 до 50 рублей за единицу товара. По результатам исследования, проведенного в семи федеральных округах, товарами повышенного качества признаны нарезные батоны 55 торговых марок. Нарушения выявлены у продукции 24 брендов.