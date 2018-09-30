13 октября в Самаре состоятся сразу два важных события в сфере науки и технологий: международные соревнования ассистивных технологий «Нейротлон» и серия научно-популярных лекций от мировых ученых-нейрофизиологов

Нейромарафон начнется в 11:00 с серии научно-популярных лекций от известных мировых исследователей нейронауки.

Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли «подключиться» к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?

С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом.

Темы лекций и спикеры:

1. ​“Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии”. Александр Каплан (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)

2. “Нейропротезирование зрения: как слепы е могут видеть”. Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам)

3. “Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!” Михаил Лебедев (Медицинский Центр Университета Дьюка, США)

4. “Нейроинтерфейсы и “глазоуправление”: сравнение возможностей, проблем и перспектив”. Сергей Шишкин (НИЦ “Курчатовский институт”, Москва)

5. “Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?” Алексей Осадчий (НИУ “Высшая школа экономики”, Москва)

Вход на лекции свободный, необходима регистрация: https://dumai-samara.timepad.ru/event/820681/

В 14:00 стартует «Нейротлон», организатором которого выступил Отраслевой союз «Нейронет».

В международных соревнованиях ассистивных технологий примут участие атлеты с ограниченными возможностями здоровья. Участники будут состязаться в управлении устройствами на основе нейротехнологий, созданными российскими разработчиками.

Команды приедут в Самару, чтобы соревноваться в таких дисциплинах как NCR (нейромобиль), EXO (экзоскелеты нижних конечностей), DBN (технологии и устройства для лиц с нарушениями слуха и зрения), BCI (интерфейс «мозг-компьютер).

В этом году в «Нейротлон» будут включены новые дисциплины: ARM (протезы верхних конечностей), NWL (управление креслом-коляской с помощью интерфейса «мозг-компьютер»), NPT (набор текста «силой мысли») и NRH (нейрореабилитация).

Первый «Нейротлон» прошел в 2017 году. Соревнования состоялись в Петербурге и собрали более 15 компаний-участников из 7 городов России и из-за рубежа – Израиля, США, Нидерландов. Команды соревновались в четырех дисциплинах.

Программа «Нейротлона 2018»:

13:00 пресс-конференция с участниками и организаторами соревнований

14:00 торжественное открытие соревнований, приветственное слово Губернатора Самарской области

14:15 – 16:00 состязания (идут друг за другом): BCI, ARM, NWL, NPT, DBN, NCR, NRH, EXO

16:00 – 16:15 подведение итогов работы жюри

16:15 – 17:00 церемония награждения победителей и участников соревнований

17:30 – 20:00 музыкальное шоу

Вход на мероприятие для зрителей свободный. Необходима регистрация