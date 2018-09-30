Наука и высокие технологии: в Самаре пройдет нейромарафон2018-10-08 09:23
13 октября в Самаре состоятся сразу два важных события в сфере науки и технологий: международные соревнования ассистивных технологий «Нейротлон» и серия научно-популярных лекций от мировых ученых-нейрофизиологов
Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли «подключиться» к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?
С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом.
Темы лекций и спикеры:
1. “Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии”. Александр Каплан (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)
2. “Нейропротезирование зрения: как слепы е могут видеть”. Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам)
3. “Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!” Михаил Лебедев (Медицинский Центр Университета Дьюка, США)
4. “Нейроинтерфейсы и “глазоуправление”: сравнение возможностей, проблем и перспектив”. Сергей Шишкин (НИЦ “Курчатовский институт”, Москва)
5. “Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?” Алексей Осадчий (НИУ “Высшая школа экономики”, Москва)
В 14:00 стартует «Нейротлон», организатором которого выступил Отраслевой союз «Нейронет».
В международных соревнованиях ассистивных технологий примут участие атлеты с ограниченными возможностями здоровья. Участники будут состязаться в управлении устройствами на основе нейротехнологий, созданными российскими разработчиками.
Команды приедут в Самару, чтобы соревноваться в таких дисциплинах как NCR (нейромобиль), EXO (экзоскелеты нижних конечностей), DBN (технологии и устройства для лиц с нарушениями слуха и зрения), BCI (интерфейс «мозг-компьютер).
В этом году в «Нейротлон» будут включены новые дисциплины: ARM (протезы верхних конечностей), NWL (управление креслом-коляской с помощью интерфейса «мозг-компьютер»), NPT (набор текста «силой мысли») и NRH (нейрореабилитация).
Первый «Нейротлон» прошел в 2017 году. Соревнования состоялись в Петербурге и собрали более 15 компаний-участников из 7 городов России и из-за рубежа – Израиля, США, Нидерландов. Команды соревновались в четырех дисциплинах.
Программа «Нейротлона 2018»:
13:00 пресс-конференция с участниками и организаторами соревнований
Вход на мероприятие для зрителей свободный. Необходима регистрация
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