В День Победы 9 мая активисты Общероссийского народного фронта и участники команды «Молодежки ОНФ» в Самарской области приняли участие в праздничных мероприятиях и провели автопробег по дорогам города Самары в ознаменование 73-й годовщины разгрома немецких войск в Великой Отечественной войне.

На площадке городского парка «Струковский» члены регионального штаба ОНФ Валерий Синцов и Олег Сабанцев организовали концерт военно-духового оркестра и полевую кухню с солдатской кашей для горожан. Солдатской кашей активисты ОНФ угощали и жителей города Тольятти в парке Победы Автозаводского района.

«Ветераны и все желающие могли попробовать вкус настоящей каши, почувствовать атмосферу Дня Победы. Удивительное тепло, единение разных людей происходило сегодня на улицах города, в парках и на концертных площадках. В День Победы особенно остро ощущаешь себя частью большого государства и великого народа», – пояснил член регионального штаба ОНФ Денис Радченко.

Команда «Молодежки ОНФ» совместно с автомобильным сообществом «Смотра.ру» и общественной организацией «Дорога63» провели торжественный автопробег по дорогам города Самары, флэшмоб «Победа в каждый дом» и построила из 80 автомобилей слово «победа».

«Уникальным отличием нынешнего автопробега стало построение слова «победа» из автомобилей на автодроме на улице Антонова-Овсеенко. Видеокамера с высоты птичьего полета зафиксировала молодежный флэшмоб», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Сергей Борзенков.

Затем автомобилисты проехали по дорогам Самары и знаковым местам города – вдоль набережной реки Волги, площади Славы, до площади Революции. В акции «Молодежки ОНФ» приняли участие более 300 автомобилей города и около 1000 человек. По традиции в автопробеге принимали участие целыми семьями.

Также члены регионального штаба ОНФ приняли участие в шествии Бессмертного полка по главной площади областной столицы. Член регионального штаба Народного фронта Наталья Мокина рассказала, что вместе с тысячами самарцев она прошла по улицам города и площади имени Куйбышева с фотографией своего отца, полковника Александра Григорьевича Мокина, который был участником войны, принимал участие в боях на Южном, Степном, Юго-Западном, Четвертом Украинском и Втором Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Сталинградом. В 1944 г. на Наревском плацдарме в Польше был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда.

С фотографиями сразу двух своих близких прошли член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин и его семья в Бессмертном полку.

«На одном портрете – мой дедушка Дмитрий Родионович Федотов, который доблестно воевал и был награжден орденом Красной Звезды, был тяжело ранен в ногу, после четырех ампутаций демобилизован и всю жизнь проработал председателем сельского совета в деревне. На втором портрете – дедушка моей супруги Василий Федорович Семиохин. Он прошел всю войну», – рассказал Нуждин.