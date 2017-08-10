Парад проходит в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память». Оргкомитет обсудил возможные темы предстоящего Парада. Одно из предложений – посвятить его Маршалам Победы.

Парад Памяти стал визитной карточкой региона. Масштабным событием международного уровня. Как сказал историк Глеб Алексушин: «Стало невозможным представить новейшую историю Самары без современного легендарного Парада Памяти!».

- Парад Памяти ждут регионы Приволжского федерального округа. Многие из них уже провели свои конкурсные отборы по выбору лучших парадных расчетов. Федеральная дирекция партийного проекта «Историческая память» с этого года официально вписала в паспорт федерального проекта раздел «Реконструкция парадов 7 ноября 1941 года». Обращаясь к истории, напомню, что Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве был проведен в ознаменовании 24-ой годовщины со дня октябрьской революции. В этом году как раз отмечается историческая дата – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. За время проведения парадов нами накоплен колоссальный опыт. Вокруг этой темы объединились общественные организации и профессиональные союзы, общеобразовательные, среднеспециальные и высшие учебные заведения, промышленные предприятия, политические партии и объединения, люди разных возрастных и социальных групп, национальностей и религиозных конфессий. В 2011 году объединились жители нашей губернии, а в дальнейшем – Приволжский федеральный округ, – напомнил председатель огркомитета по проведению Парада Памяти, вице-губернатор Александр Фетисов.

Каждый год Парад посвящался отдельной исторической теме. Они всегда связаны с событиями региона, а также с именами, внесшими значительный вклад в российскую историю. Первый Парад Памяти в 2011 год был посвящен реконструкции исторического события. 2012 год популяризовал вклад Куйбышева – Самары, Запасной столицы в Великую Победу, акценты были сделаны на тружеников тыла, работу промышленных предприятий. В 2013 году, в год 70-летия суворовских училищ, акцент на молодежь и подрастающее поколение. Тогда в Параде приняли участие представители всех 37 муниципальных образований губернии, которые формировали свои колонны из числа военно-патриотических клубов, членов молодежных общественных организаций и лучших учащихся старших классов. Тогда же впервые была проведена реконструкцию военного сражения «Битва под Москвой». В 2014 году нововведением стало участие представителей 20 национально-культурных общественных объединений и парадных расчетов 12 регионов Приволжского федерального округа и Воронежской области. Приехали больше 800 гостей из других регионов.

Нововведением 2014 года стал марш-бросок «Две столицы одна судьба», посвященный событиям 1941 года. В 2015 году акцент был сделан на Героях Отечества. Одну из частей гражданской колонны представил «Геройский полк», который возглавили Герои России – участники «Вахты Героев Отечества». Учащиеся общеобразовательных учреждений несли портреты Героев Советского Союза, полных кавалера ордена Славы, Героев Российской Федерации, Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Всего в составе «Геройского полка» прошли около тысячи человек. В 2016 году, в год 75-летия военного Парада и в год присвоения Самаре статуса города трудовой и боевой славы, было собрано лучшее с предшествующих Парадов, а также прошла настоящая демонстрация трудящихся.

Ярким моментом стало традиционным участие в Параде Памяти народного артиста СССР, легендарного командира дивизии из кинофильма «Офицеры» Ивана Варавва -Василия Семеновича Ланового. Дважды в составе парадных расчетов стройными рядами шел Геройский полк.

В прошлом году получено положительное решение от министерства иностранных дел по приглашению представителей иностранных посольств, эвакуированных в запасную столицу в годы войны.

- Марш-броски, которые проходили в рамках Парадов Памяти – «Две столицы – одна судьба» (Самара – Москва) и «Парады Великой Победы» (Самара – Воронеж), способствовали популяризации вклада Запасной столицы в Победу в Великой Отечественной войне. Ярко и показательно всегда проходили реконструкции военных сражений, которые также как и Парад были посвящены известным моментам в истории войны. Свою работу мы выстраиваем с представителями всех возрастных групп. Главными зрителями всегда были ветераны и труженики тыла, но наибольший охват мы получали за счет подрастающего поколения. Это самый главный момент патриотического воспитания – их личное участие в историческом событии. Молодежь должна воспитываться на родной истории. А когда эта история близко, когда есть чувство сопричастности, появляется иное, настоящее восприятие и понимание патриотизма, – высказан уверенность Александр Фетисов.

Параду будут посвящены и специальные мероприятия. Это традиционные конкурсы рисунков, школьных сочинений, конкурс военно-патриотических клубов, школьных музеев, уроки мужества с приглашением ветеранов Великой отечественной войны и локальных войн, уроки истории с участием почетных граждан города и области, экскурсии на оборонные предприятия, акции «Тимуровское движение», «Обелиск», встречи в библиотеках города и области, работа новых экспозиций в школьных музеях, тематических выставок в музеях города, возложения цветов и другое.

Сегодня оргкомитет обсудил тематику и концепцию проведения предстоящего Парада Памяти. Одно из предложений – посвятить предстоящий Парад Маршалам Победы. Тем лидерам, которые привели страну к Победе.

Парад по традиции пройдет на пл. Куйбышева. Закончить ее реконструкцию планируют до 1 ноября.