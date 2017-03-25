Сегодня сразу в четырех крупных городах: в Самаре, Уфе, Пензе и Ульяновске прошли профилактические акции, направленные на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах. В мероприятиях активное участие приняли сотрудники Куйбышевской железной дороги, студенты-железнодорожники, представители ОГИБДД и региональной власти.

В Пензе профилактическая акция «Остановись до переезда!» стартовала на одном из оживленных железнодорожных переездов, расположенном на 713 км станции Пенза-2. Внимание водителей автотранспортных средств, подъезжающих к переезду, привлекали студенты с плакатами о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В Уфе в рамках акции на железнодорожном переезде 21 км перегона Черное озеро – Блок Пост 21 стартовали работы по установке комплекса автоматизированной фото – видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Кроме того, для автолюбителей были разработаны специальные листовки, иллюстрацией к которым стал недавний случай ДТП на данном переезде, где водитель микроавтобуса проигнорировал правила дорожного движения и стал виновником столкновения с грузовым поездом.

В Ульяновске на переезде 904 км станции Верхняя Терраса сотрудники Ульяновской дистанции пути Волго-Камского региона КбшЖД совместно с сотрудниками ОГИБДД напомнили водителям автотранспорта о необходимости проявлять повышенную бдительность при пересечении переездов и рассказали о последствиях несоблюдения правил. Участникам акции вручили автомобильные сувениры и памятки по безопасности движения на железнодорожных переездах.

В Самаре местом проведения рейда был выбран переезд на 1118 км станции Смышляевка. В рамках акции «Безопасный переезд» сотрудники Куйбышевской железной дороги и МВД России по Самарской области провели информационно-разъяснительные беседы с водителями по правилам дорожного движения.