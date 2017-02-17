17 февраля на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки прошла торжественная церемония награждения школьников, ставших победителями и призерами I международного Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению».

Конкурс проводится с целью создания условий для развития творческого потенциала обучающихся, развития художественных дарований, литературного вкуса детей и молодежи, формирования нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических позиций обучающихся.

По словам руководителя управления проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Сергея Владимировича Еремина, конкурс приобретает все большую популярность у детей и молодежи, количество участников с каждым годом возрастает. В этом году поступило более 200 заявок, в том числе из иностранных государств, что придало конкурсу международный статус.

Одним из организаторов конкурса является директор самарского технического лицея Игорь Александрович Бочков. Он рассказал, что среди школьников много детей, которые пишут стихи и интересуются литературой. Именно они вышли с инициативой организации школьного литературного праздника имени А.С. Пушкина. Идея настолько понравилась, что в дальнейшем этот праздник перерос в конкурс городского, регионального, а сегодня – международного уровня. Тематика актуальна и интересна и взрослым, и детям.

Несмотря на то, что конкурс детский, жюри – профессиональное. В его состав вошли заместитель руководителя Центра лингводидактики и государственного тестирования по русскому языку Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина В.В. Копылов, профессора Самарского университета С.А. Голубков и М.А. Перепелкин, председатель Самарского регионального пушкинского общества В.Н. Веретников.

Гостем церемонии подведения итогов стала начальник управления инновационной деятельности и непрерывного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Эльмира Маратовна Афанасьева.

“В XIX веке зародился русский литературный язык, у истоков которого стоит А.С. Пушкин. Его имя объединяет сегодня наш институт и конкурс. Ценность данного мероприятия состоит в сохранении традиций русской классической литературы. Опыт, который дается ребенку в юности бесценен, в этот момент постигается и письменный, и устный язык, основа ораторского искусства и ораторской культуры. Юные участники не только осознают творческий потенциал, но и представляют свое творчество в социуме”, – сообщила Э.М. Афанасьева.

По окончании торжественной церемонии награждения победителей и призеров конкурса состоялся Пушкинский бал.