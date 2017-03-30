До начала VIII Международной Акции «Читаем детям о войне» осталось 17 дней2017-04-17 15:56
Более 3,6 тыс. учреждений из 80 регионов Российской Федерации, в том числе из Самарской области, а также из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Республики Казахстан заявили о своем участии в VIII Международной Акции «Читаем детям о войне». Среди них учреждения культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты: библиотеки, музеи, детские сады, общеобразовательные и коррекционные школы, социальные приюты, реабилитационные центры, детские дома, больницы, общественные объединения, детские клубы.
Организаторы активно работают с полученными заявками. Населенные пункты, в которых пройдет 4 мая в 11.00 чтение книг о Великой Отечественной войне можно увидеть на карте.
Акция предполагает 24-часовое непрерывное чтение книг о войне.
В этот день сотрудники библиотеки и волонтеры проведут чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне в учреждениях для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации: детском доме, социальных приютах, больницах, санаториях, школах-интернатах, учреждении системы МВД. На память о Великой Отечественной войне участники акции получат георгиевские ленточки.
© 443000.ru