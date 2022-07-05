В этом году региональные власти скорректировали закон об административных правонарушениях.

Судя по документу, взысканий теперь станет меньше. Так отдыхающих перестанут штрафовать за прыжки в воду с неприспособленных конструкций и захват купающихся. Любителей дальних заплывов не будут наказывать рублем за пересечение линии буйков.

Теперь не предусмотрена административная ответственность для тех, кто катается на гидроциклах без спасательного жилета. Соответствующих документ опубликован на сайте правительства региона.