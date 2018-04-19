Самарская область попала в топ-15 регионов России, где меньше всего желающих переехать!2018-04-24 21:53
Эксперты сайта hh.ru проанализировали базу резюме по всем городам России, чтобы выяснить не просто мобильность соискателей, а где сейчас больше жителей, которые не готовы переезжать в другой город.
Самарская область оказалась на 12 строчке рейтинга регионов с наименее мобильными соискателями. В целом по стране наибольший процент людей, не готовых рассматривать возможность переезда для смены работы, проживает в Санкт-Петербурге (82%). Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях.
Следующие позиции рейтинга заняли Москва (79,9%), Ярославская область (78,5%), республика Татарстан (78%) и Удмуртия (77,1%).
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