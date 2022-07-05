30 июня в Самарской Губернской Думе состоялось совещание под руководством первого вице-спикера областного парламента Марины Антимоновой, где обсудили ход реализации программы социальной газификации на территории региона.

Самарская область – одна из самых газифицированных в стране, общий уровень газификации в губернии составляет порядка 94%, в сельской местности – 98,9%. Несмотря на столь высокие показатели, в регионе полным ходом идёт работа по государственной программе догазификации, которая дает возможность собственникам домов бесплатно довести газ до границ своего участка.

Правительством Самарской области принято решение о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, участвующим в программе догазификации. Размер социальной выплаты на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей – до 145 тысяч рублей. Среди льготников – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, труженики тыла, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и семьи-получатели пособий (ежемесячного пособия на ребенка, социального пособия и субсидий на ЖКУ). По информации министерства социально-демографической и семейной политики планируется расширить категории льготников.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова отметила, что работа по догазификации – социально значима, и находится на контроле депутатов всех уровней: «Есть люди, которым нужно содействие, есть ситуации, когда нужно помочь подготовить какие-то документы. А начинать эту работу нужно на местах. Наша задача – рассказать, как это работает, чтобы депутаты были вооружены при проведении разъяснительной работы. Они выходят в округа, встречаются с людьми по месту жительства, ведут приёмы по личным вопросам. И нам бы очень хотелось, чтобы они были грамотны и понимали, какие у их подопечных есть права и возможности. Реализация этой программы начата по инициативе партии «Единая Россия» и находится на депутатском контроле».

К окончанию 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более 16 тысяч домовладений в нашей области. Уже сегодня подано порядка 11 тысяч заявок от жителей региона, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов. «Программа востребована и актуальна. Мы активно занимаемся информированием населения и эту работу нужно ещё усиливать. Многие жители ещё не знают о возможности бесплатно подвести газ к границам своего домовладения. Между тем, в Самарской области более 35 тысяч домовладений сегодня не газифицированы, но располагаются в ранее газифицированных населенных пунктах», – подчеркнул Михаил Андреевич.

Прием заявок от населения на участие в программе социальной газификации осуществляется через портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru, портал Госуслуг, МФЦ, обратиться можно непосредственно в газораспределительные организации Самарской области.

Работа по бесплатному для населения доведению газа до границ домовладений идёт в рамках реализации Послания Президента РФ и в соответствии с федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации». В планах – не только использование существующих мощностей газораспределительных организаций региона, но и строительство новых распределительных газопроводов. Уже сегодня министерство энергетики и ЖКХ Самарской области готовит и проект госпрограммы по газификации населенных пунктов, в которые пока не пришло голубое топливо. Таких сёл и деревней и нашей губернии 171. Как ожидается, эта работа начнётся в 2024 году.