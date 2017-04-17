В Международный день памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, активисты регионального отделения ОНФ в Самарской области провели субботник в историческом участке города – Хлебной площади, где в ходе археологических работ 2013-2014 гг. были выявлены остатки оборонительных сооружений земляной крепости петровской эпохи.

«Мы очистили территорию археологических раскопок, которая на зимнее время консервируется и внутри огражденного участка скапливается бытовой мусор. Уже скоро сюда придут специалисты археологи и они смогут начать подготовку к проведению натурных работ в режиме раскопок», – рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Павел Покровский.

Эксперт ОНФ, руководитель Самарской областной общественной организации Самарское археологическое общество Сергей Зубов рассказал участникам субботника, что «Хлебная площадь Самары – это территория исторической памяти. Здесь начинается история первой городской площади, которая формирует городскую идентичность Самары и нам очень важно содержать это место в чистоте и порядке».

Археолог напомнил, что самарские историки многие годы вели спор об истинном возрасте областной столицы. Часть ученого сообщества настаивала, город был основан в 1586 году князем Григорием Засекиным по указу царя Федора Иоановича. Другие историки считают, что Самара как минимум на 200 лет старше. Чтобы установить подлинный возраст города, в 2013 году на Хлебной площади начали проводить раскопки. В итоге специалисты обнаружили фрагменты фундамента крепости «Самара».

Государственный список объектов культурного наследия включено 1 177 объектов, расположенных на территории Самарской области. В настоящее время на территории Самарской области находятся 19 памятников археологии федерального значения, которые находятся под особым вниманием общественников.

Общественники продолжают поиск и ликвидацию свалок на территории Самарской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».