«Тольяттиазот» признан лауреатом в корпоративной категории «за искреннее служение гражданскому долгу, благотворительный вклад в поддержку детства и участие в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Награда была вручена по итогам ежегодной акции «Рождественские ангелы». Акция направлена на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и проведена при участии организаций, предприятий и граждан нашего города.

Как отмечается на сайте завода , собранные средства и подарки были переданы в детский дом «Единство», социальный приют для детей и подростков «Дельфин», реабилитационный центр «Гармония», коррекционный детский дом «Созвездие».

Комментируя итоги благотворительной деятельности в 2016 году, заместитель генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко отметила:

«Нам приятно, что наш вклад получил столь высокую оценку общественных организаций и администрации города. Конечно, наша цель – сделать жизнь детей, нуждающихся в помощи, более комфортной и радостной, поэтому поддержка социальных учреждений родного города по-прежнему в числе приоритетов ТоАЗа».