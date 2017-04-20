С 1 мая лимит по транспортной карте для льготников составит 60 поездок в месяц2017-04-30 09:57
В пятницу, 28 апреля, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел совещание по вопросу льготных перевозок в общественном транспорте. По итогам было принято решение об увеличении числа поездок по льготной транспортной карте. С 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц.
В совещании приняли участие председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов, министр управления финансами регионального правительства С.С.Кандеев, министр транспорта И.И.Пивкин, министр социально-демографической и семейной политики М.Ю.Антимонова, глава Самары О.Б.Фурсов.
Напомним, с 1 февраля этого года количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено 50-ю в месяц. Главная цель отмены «безлимита» – пресечение «серых» схем вывода бюджетных средств.В течение трех месяцев несколькими министерствами и ведомствами областного Правительства, городской администрацией Самары велся детальный мониторинг и анализ ситуации, связанной с льготными перевозками. С февраля по апрель профильные министры, депутатский корпус, члены общественной палаты провели десятки встреч с ветеранскими организациями, пенсионерами. В итоге именно мнение людей легло в основу принятого решения об увеличении количества льготных поездок. Стоит отметить, что в ходе переходного периода, который заканчивается 1 мая, было выявлено, что установленный лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников, барьер в 60 поездок в апреле перешли всего 132 человека. Таким образом, абсолютное большинство населения укладывается диапазон 50-60 поездок. Увеличение лимитов по транспортным картам до 60 поездок позволит оказать поддержку, в том числе, работающим пенсионерам. По предварительным расчетам, решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330 млн. рублей. Как отметил Н.И.Меркушкин, источником покрытия этих расходов станет, в первую очередь, сокращение затрат на государственное управление. В ходе совещания было принято еще одно важное решение. Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу, к примеру, для прохождения лечения или реабилитации, учебы, работающих пенсионеров, число поездок может быть увеличено. Поддержка наиболее нуждающихся в дополнительных поездках будет осуществляться адресно. Особое внимание будет уделено и пресечению возникновения коррупционных схем с использованием льготных транспортных карт. Как сообщила М.Ю.Антимонова, в ходе трехмесячного мониторинга были зафиксированы несколько случаев, когда кондукторы «накручивали» число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Были зафиксированы случаи передачи карты пенсионеркой своему сыну-кондуктору, некоторые кондуктора использовали свои личные транспортные карты.
Чтобы не допустить данные злоупотребления, по поручению Н.И.Меркушкина будут сформированы специальные контрольные группы, которые в ежедневном режиме, непосредственно во время поездок в общественном транспорте, будут заниматься мониторингом ситуаций, связанных с использованием льготных транспортных карт третьими лицами, а не получателями льгот. Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного «проездного». В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия.
Планируется, что 2 мая И.И.Пивкин и М.Ю.Антимонова проведут специальный брифинг для журналистов, где разъяснят новый порядок льготных перевозок на общественном транспорте.
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