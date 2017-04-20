В пятницу, 28 апреля, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел совещание по вопросу льготных перевозок в общественном транспорте. По итогам было принято решение об увеличении числа поездок по льготной транспортной карте. С 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц.

В совещании приняли участие председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов, министр управления финансами регионального правительства С.С.Кандеев, министр транспорта И.И.Пивкин, министр социально-демографической и семейной политики М.Ю.Антимонова, глава Самары О.Б.Фурсов.

Напомним, с 1 февраля этого года количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено 50-ю в месяц. Главная цель отмены «безлимита» – пресечение «серых» схем вывода бюджетных средств.

Чтобы не допустить данные злоупотребления, по поручению Н.И.Меркушкина будут сформированы специальные контрольные группы, которые в ежедневном режиме, непосредственно во время поездок в общественном транспорте, будут заниматься мониторингом ситуаций, связанных с использованием льготных транспортных карт третьими лицами, а не получателями льгот. Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного «проездного». В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия.

Планируется, что 2 мая И.И.Пивкин и М.Ю.Антимонова проведут специальный брифинг для журналистов, где разъяснят новый порядок льготных перевозок на общественном транспорте.