В четверг, 7 сентября, в Самару прибыла делегация министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Встреча представителей министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с коллегами из соседнего региона началась с круглого стола, по итогам которого был обозначен ряд вопросов для рассмотрения в ходе совместной работы. В том числе: тушение лесных пожаров и видеомониторинг, лесовосстановление и работа лесных питомников, ведение претензионной работы по договорам аренды лесных участков, организация работы государственных казенных учреждений, оплата труда сотрудников лесного сектора, выполнение государственного задания и многие другие. Представители лесных ведомств двух регионов во главе с министрами Александром Ивановичем Ларионовым и Александром Ивановичем Москвиным выразили взаимное желание детально рассмотреть все вопросы.

Как отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Иванович Ларионов, у региона есть положительный опыт, которым можно поделиться:

«Безусловно, есть и проблемные вопросы, но на сегодняшний день мы имеем возможность заниматься многими видами работ в лесном хозяйстве за счет средств областного бюджета. Необходимо также отметить, что в 2013 году по решению Губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, лесной отрасли была оказана огромная финансовая поддержка, что позволило преодолеть критическую точку и существенно улучшить качество работы по всем направлениям», − сказал он.

В ходе двусторонних мероприятий лесников Пензенской области ознакомили с работой пожарно-химических станций, диспетчерской службы, лесных питомников, лесничеств региона, организацией работы по лесному планированию и лесопользованию.