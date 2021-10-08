Предприятие реализовывает экологическую инициативу по выпуску мальков ценных пород рыбы в Куйбышевское водохранилище.

В сентябре и октябре предприятие «Тольяттикаучук» в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству биоресурсов водных объектов поэтапно выпустило около 200 тысяч особей толстолобика и стерляди. Место выпуска и породы рыб определило Росрыболовство.

«Мы контролируем выпуск молоди рыбы, проверяем навеску и количество заявленных особей на соответствие представленным документам. У нас двойной контроль, при загрузке и выгрузке. Комиссия состоит из представителей разных ведомств, помимо нашего есть представители министерства природы Ульяновской области, охотообщества. Отмечу, что производители добросовестные, они везут рыбу с учетом естественной гибели особей всего 1-2%» – отметил Азат Мухаметшин, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В свободное плавание мальки отправляются из Ульяновска, а выращиваются в Саратовской области, откуда их привозят специалисты рыбного хозяйства в специальных контейнерах. «Толстолобик пёстрый выращен для мелиорации, очистки Волги от зелени. Растили мы его с июня, сегодня навеска составляет 44 грамма, хотя изначально планировали запускать 25-граммовых. То, что мальки переросли, это плюс. Дорога 5 часов является небольшим временным промежутком, главное – соблюдать температурный режим», – сообщил Вячеслав Кретов, представитель рыбхоза.

Для поддержания видового разнообразия в реку запускают и стерлядь – один из ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу Самарской области и России, её популяция в данный момент активно восстанавливается.

Через два водозабора, оснащённых защитными устройствами, в Комсомольском районе Тольятти обеспечиваются нужды всех предприятий Северного промузла.