Туризм и отдых

С 25 мая по 25 июля 2018 года в Самарской области будет установлен запрет на осуществление охоты с применением охотничьего и (или) пневматического оружия 2018-05-25 08:47



Соответствующее постановление принято Правительством Самарской области 10.05.2018г. Введение усиленных мер безопасности связано с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм и требованием Указа Президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года».

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