Хорошая управляемость и акустический комфорт при оптимальном соотношении цена-качество. Такую характеристику шинам КАМА 365 195/65 R15 по итогам тестирования дали специалисты Краеведческо-новостного портала «Астраханский листок».

«КАМА 365 подходит как раз нам, потребителям-южанам, и приспособлена для круглогодичной эксплуатации в регионах с теплыми зимами (это и зашифровано в индексе 365)», – считают эксперты портала.

Шины линейки КАМА 365 были созданы для эксплуатации при температурах от -10 °C до +55 °C. Именно поэтому в регионах с мягким климатом один комплект резины можно использовать и зимой, и летом. Эти шины эффективно сопротивляются аквапланированию и гарантируют высокие сцепные свойства благодаря точно просчитанному расположению шашек и канавок на протекторе. Специальное построение рисунка обеспечивает также высокий комфорт вождения с низким уровнем шума при движении автомобиля.

«Что интересно, в случае проверки в зимнее время правоохранителям можно спокойно указать на маркировку «M+S». Она расшифровывается как «предназначено для грязи и снега» и избавит вас от штрафа за отсутствие зимней резины», – рассказали эксперты портала «Астраханский листок».

«В Астраханской области, как и в некоторых других регионах России смена погодных условий не так ощутима, как в северной полосе», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама». – Поэтому все больше жителей южных областей России в качестве оптимизации расходов на эффективное поддержание автомобиля в рабочем состоянии выбирают шины круглогодичного использования, предназначенные для эксплуатации в расширенном температурном диапазоне».

Бренд КАМА выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Линейка шин КАМА 365 представлена в диапазоне от R13 до R16 для легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов, а также для легкогрузового транспорта с передвижением, в основном, по твердому дорожному покрытию.

Источник: https://astralist.info/archives/13800

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/